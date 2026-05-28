Restauracja Bottiglieria 1881 na krakowskim Kazimierzu, jedna z wyróżnionych gwiazdką Michelin
Gwiazdki przyznawane restauracjom przez przewodnik Michelina to tradycja sięgająca stu lat. We Francji pojawiły się w 1926 r. i dla branży restauracyjnej wciąż są najbardziej liczącym się wyróżnieniem. W Polsce gwiazdkę pierwszy raz uzyskała w 2013 r. restauracja z Warszawy.
Jedna gwiazdka oznacza, że restauracja serwuje kuchnię na wysokim poziomie, bardzo dobrą w swojej kategorii. Dwie - to znakomita kuchnia, w której przejawia się wyrafinowanie i talent. Trzy - to kuchnia, której twórcy osiągnęli wyżyny talentu i można ją uznać za dzieło sztuki. Jak podaje Michelin, kryteriów oceny jest pięć. To jakość produktów, połączenie smaków, biegłość technik kulinarnych, sposób, w jaki w daniach przejawia się indywidualność kucharza oraz spójność całego menu. Na ocenę njie wpływają ani jakość obsługi, ani wystrój restauracji.
Przewodnik Michelin (fr. Guide Michelin) to seria przewodników po państwach świata, wydawanych przez francuskie przedsiębiorstwo Michelin. Pierwsza edycja, opisująca Francję, ukazała się w 1900 roku. Przewodniki Michelin dzielą się na serię przewodników gastronomicznych (Czerwone przewodniki), opisujących hotele i restauracje, oraz serię przewodników turystycznych (Zielone przewodniki).
Przewodnik Michelin po Francji z 1961 r.
W obydwu seriach zamieszczane są oceny obiektów, którym przyznawane są gwiazdki według trzystopniowej skali. Termin przewodnik Michelin powstał wraz z opublikowaniem pierwszego „Czerwonego przewodnika” Michelin – najstarszego i najbardziej popularnego przewodnika po europejskich hotelach i restauracjach. Obecnie czerwone przewodniki publikowane są przez Michelin w ponad 12 krajach.
