Trump umieścił swój wpis nieco dobę po ogłoszeniu 14-dniowego zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Reklama Reklama

Prezydent USA grozi, że – jeśli z jakiegoś powodu co, jak dodaje, jest „wysoce mało prawdopodobne” - nie dojdzie do zawarcia porozumienia lub jego przestrzegania wówczas „strzelanie znów się rozpocznie” i będzie „większe, lepsze i potężniejsze niż to co ktokolwiek widział wcześniej”.

„Zostało uzgodnione, dawno temu, mimo całej fałszywej retoryki - żadnej nuklearnej broni (w Iranie) a Cieśnina Ormuz będzie otwarta i bezpieczna” - dodał Trump. "W międzyczasie nasza wspaniała armia gromadzi siły i odpoczywa, czekając z niecierpliwością na kolejne podboje" - zakończył swój wpis Trump.

Więcej informacji wkrótce