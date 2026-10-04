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Na żaglowcach szkolnych uczniowie muszą wykonywać także prace marynarskie. Bez nich żaglowiec nie popłynie. Praca na masztach nie jest obowiązkowa – zgłaszają się tylko ochotnicy. Szybko jednak wejście na maszt staje się próbą, której trudno sobie odmówić. Nawet ci, którzy początkowo zostają na pokładzie, po pewnym czasie chcą spróbować.
Fortaleza w Brazylii. Na kotwicowisku kołysze się polski żaglowiec „Fryderyk Chopin”. Jesteśmy kilka stopni na południe od równika. Słońce stoi prawie pionowo nad głowami, a atlantycki wiatr tylko nieznacznie łagodzi tropikalny skwar. Już samo dotarcie na statek jest dla uczniów „Niebieskiej Szkoły” pierwszym sprawdzianem. Ładują bagaże do pontonów, zakładają kamizelki ratunkowe i przeprawiają się na żaglowiec stojący na kotwicowisku. Są zmęczeni podróżą i oszołomieni upałem. Kilkanaście godzin wcześniej wylecieli z chłodnej Polski. Już niedługo będę z nimi pracował przy żaglach i pilnował porządku na pokładzie. Jestem na „Chopinie” bosmanem – kimś pomiędzy wychowawcą, instruktorem i panem „złotą rączką”.
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