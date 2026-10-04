Fortaleza w Brazylii. Na kotwicowisku kołysze się polski żaglowiec „Fryderyk Chopin”. Jesteśmy kilka stopni na południe od równika. Słońce stoi prawie pionowo nad głowami, a atlantycki wiatr tylko nieznacznie łagodzi tropikalny skwar. Już samo dotarcie na statek jest dla uczniów „Niebieskiej Szkoły” pierwszym sprawdzianem. Ładują bagaże do pontonów, zakładają kamizelki ratunkowe i przeprawiają się na żaglowiec stojący na kotwicowisku. Są zmęczeni podróżą i oszołomieni upałem. Kilkanaście godzin wcześniej wylecieli z chłodnej Polski. Już niedługo będę z nimi pracował przy żaglach i pilnował porządku na pokładzie. Jestem na „Chopinie” bosmanem – kimś pomiędzy wychowawcą, instruktorem i panem „złotą rączką”.