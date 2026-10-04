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Nie było jeszcze w historii świata społeczeństw tak bezwolnie uzależnionych od dostaw surowców, źródeł energii jak nasze
Robimy to po kolei, w każdym kolejnym mieście. Wystarczy kilka godzin, czasem nawet krócej. Nie musimy w ogóle ingerować. Wystarczy, że wyłączymy im prąd. Po chwili sami skaczą sobie do gardeł.
Ze wszystkich wizji inwazji przybyszy z obcej planety, ta przedstawiona w jednym z odcinków nadawanego w latach 60. serialu „Strefa Mroku” przekonuje mnie zdecydowanie najbardziej. Bez laserów, wybuchów, krzyków i specjalnych komunikatów wzywających do zachowania – mimo wszystko – spokoju. Gest niewinny jak pstryknięcie palcami, niewidoczny jak ruch iluzjonisty na scenie.
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