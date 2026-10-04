Robimy to po kolei, w każdym kolejnym mieście. Wystarczy kilka godzin, czasem nawet krócej. Nie musimy w ogóle ingerować. Wystarczy, że wyłączymy im prąd. Po chwili sami skaczą sobie do gardeł.

Ze wszystkich wizji inwazji przybyszy z obcej planety, ta przedstawiona w jednym z odcinków nadawanego w latach 60. serialu „Strefa Mroku” przekonuje mnie zdecydowanie najbardziej. Bez laserów, wybuchów, krzyków i specjalnych komunikatów wzywających do zachowania – mimo wszystko – spokoju. Gest niewinny jak pstryknięcie palcami, niewidoczny jak ruch iluzjonisty na scenie.