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Jan Maciejewski: Kryzys energetyczny

Jest zawsze i wszędzie efektem kryzysu metafizycznego. Nieporozumienia co do tego, co wprawia nas w ruch, od czego zależymy – skąd czerpiemy, a skąd czerpać moglibyśmy energię.

Publikacja: 04.10.2026 08:01

Nie było jeszcze w historii świata społeczeństw tak bezwolnie uzależnionych od dostaw surowców, źród

Nie było jeszcze w historii świata społeczeństw tak bezwolnie uzależnionych od dostaw surowców, źródeł energii jak nasze

Foto: REUTERS/Greg Locke

Jan Maciejewski

Robimy to po kolei, w każdym kolejnym mieście. Wystarczy kilka godzin, czasem nawet krócej. Nie musimy w ogóle ingerować. Wystarczy, że wyłączymy im prąd. Po chwili sami skaczą sobie do gardeł.

Ze wszystkich wizji inwazji przybyszy z obcej planety, ta przedstawiona w jednym z odcinków nadawanego w latach 60. serialu „Strefa Mroku” przekonuje mnie zdecydowanie najbardziej. Bez laserów, wybuchów, krzyków i specjalnych komunikatów wzywających do zachowania – mimo wszystko – spokoju. Gest niewinny jak pstryknięcie palcami, niewidoczny jak ruch iluzjonisty na scenie.

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