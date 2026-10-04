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Śmierć św. Franciszka z Asyżu, fresk z Kościoła w Ljubljanie
Świeckość dla dzisiejszego człowieka Zachodu jawi się jako coś naturalnego. Trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić, by można było opisywać rzeczywistość wokół nas inaczej niż z poziomu areligijnego, który ma zapewniać względną neutralność i obiektywność. Ten nowoczesny aksjomat próbuje przezwyciężyć anglikański teolog – John Milbank. Pokazuje on, że postmodernizm nie tylko nie jest zagrożeniem dla chrześcijaństwa, ale stanowi szansę na ponowne jego królowanie w ludzkiej wyobraźni.
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