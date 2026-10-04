Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 października:

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Etiopia: siły rządowe odbiły lotnisko w Mekelie

Etiopskie wojska federalne przejęły kontrolę nad głównym lotniskiem w Mekelie, stolicy regionu Tigraj. Reuters ocenił, że to poważny cios dla ugrupowań walczących z rządem premiera Abiya Ahmeda. Według źródła zbliżonego do TPLF miasto zostało otoczone przez siły rządowe i sprzymierzone z nimi milicje.

Walki trwają od 23 września i objęły także regiony Amhara i Afar. Doszło tym samym do załamania porozumienia pokojowego z Pretorii z 2022 roku. Obecna eskalacja budzi obawy przed powtórzeniem wojny z lat 2020–2022, w której zginęło co najmniej 600 tys. osób.

Podejrzany obiekt w Zatoce Fińskiej. Wstrzymano ruch promów

U wybrzeży Helsinek znaleziono niezidentyfikowany metalowy przedmiot o „lejkowatym kształcie”. Obiekt zauważył patrol Straży Przybrzeżnej w rejonie wyspy Kustaanmiekka, kilka kilometrów od centrum miasta.

Policja odizolowała obszar i wstrzymała ruch statków pasażerskich. Do identyfikacji przedmiotu skierowano marynarkę wojenną. Fińskie radio Yle podało, że wstrzymano m.in. wieczorny rejs do Tallina.

Ukraina: o 62 proc. więcej cywilnych ofiar rosyjskich ataków

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku w przyfrontowych regionach Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tys. cywilów – poinformował minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. To o 62 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na całej Ukrainie ONZ potwierdziła w tym czasie ponad 15 tys. cywilnych ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział Reutersowi, że ukraiński wywiad dotarł do rosyjskich dokumentów wskazujących na nową strategię ataków. Według niego celem są m.in. infrastruktura, logistyka, drogi, szkoły i szpitale.

Meksyk: cztery osoby zginęły w strzelaninie w barze

Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku strzelaniny w barze w Zamora de Hidalgo w stanie Michoacan. Trzy kolejne osoby zostały ciężko ranne.

Według śledczych atak był zaplanowany i miał związek z porachunkami między rywalizującymi gangami. Napastnicy oddali ponad 30 strzałów. Sprawców dotąd nie zatrzymano.

Kim Dzong Un testował pocisk. Mówił o „śmiercionośności” broni

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nadzorował test strategicznego pocisku balistycznego średniego zasięgu wystrzelonego w kierunku Morza Japońskiego. Wezwał przy tym do dalszego zwiększania „śmiercionośności” północnokoreańskiej broni ofensywnej.

Według KCNA pocisk trafił w cel oddalony o 1000 km. Korea Południowa szacowała jego lot na ponad 700 km, a Japonia na 680 km. Eksperci cytowani przez Yonhap przypuszczają, że mógł to być hiperdźwiękowy Hwasong-16 Na.