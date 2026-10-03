„Pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości i zintegrowano z nim sztuczną inteligencję” – przekazała Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

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Ponad 700 km w stronę Morza Japońskiego

Południowokoreańskie wojsko poinformowało wcześniej w sobotę, że Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny, który pokonał dystans ponad 700 km w kierunku Morza Japońskiego.

Według źródeł japońskich pocisk spadł do morza i nie naruszył wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii.

Odpowiedź na spór w strefie zdemilitaryzowanej

Reuters zauważył, że test został przeprowadzony krótko po odrzuceniu przez Kim Jo Dzong żądania Korei Południowej, domagającej się przeprosin za eksplozje min w rejonie strefy zdemilitaryzowanej, oddzielającej obie Koree. Wskutek wybuchów kilku południowokoreańskich żołnierzy zostało rannych.

Korea Północna znacznie zaostrzyła swój kurs polityczny wobec sąsiada z południa, oficjalnie odrzucając wszelkie dążenia do zjednoczenia i określając Koreę Południową jako swojego głównego wroga.