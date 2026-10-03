Nagrania miały zostać zarejestrowane w kwietniu 2026 roku. Grzegorz Braun mówi na jednym z nich o porozumieniu dotyczącym organizacji „konferencji biznesu Polska–Indie”. Planowane wydarzenie miało zostać rozszerzone także o przedstawicieli innych państw Azji.

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W rozmowie pada informacja, że strona indyjska będzie stanowiła znaczącą część uczestników. – Hindusi będą dominować w 60 proc. – mówi Włodzimierz Skalik.

Braun zwraca się następnie do prof. Janowskiego, wskazując na konieczność przygotowania przez Konfederację Korony Polskiej „adekwatnej reprezentacji” i prosi o „wyczarowanie jakichś uczonych”.

Prof. Janowski: „Nie podoba mi się, że Braun chce ściągać Hindusów”

Prof. Jacek Janowski wyraża na nagraniach zastrzeżenia dotyczące planowanego spotkania. W rozmowie z Dominikiem Chmielewskim mówi: „Wiesz co, nie podoba mi się, że Braun chce ściągać Hindusów do Polski.”

Janowski zaznacza również, że cieszy się z rozszerzenia formuły wydarzenia. – Gdyby to miało być tylko polsko-hinduskie, to byłoby bardzo kłopotliwe – mówi.

Na nagraniu wyraża także obawy dotyczące zaangażowania indyjskiej partii rządzącej i jej związków z „filozofią hinduską”.

Samo wydarzenie miało być jednak szersze niż spotkanie wyłącznie przedstawicieli Polski i Indii. Według nagrań w przedsięwzięciu mieli uczestniczyć także przedstawiciele innych państw.

Szczyt Polska–Azja ostatecznie się nie odbył

Planowane wydarzenie było kilkakrotnie przekładane. Początkowo miało odbyć się w lipcu, później termin przesunięto na początek października. Ostatecznie do szczytu nie doszło.

Za organizację wydarzenia odpowiadać miała Fundacja Przedsiębiorcy Prawicy. Jako partnerów wskazywano Konfederację Korony Polskiej oraz ambasadę Indii. Wśród zapowiadanych uczestników i prelegentów wymieniano m.in. Grzegorza Brauna, prof. Jacka Janowskiego, ambasadora Indii oraz sekretarza generalnego indyjskiej partii BJP.

Braun wcześniej przedstawiał planowaną konferencję jako przedsięwzięcie biznesowe. W lutym mówił publicznie o organizacji forum przedsiębiorców z Polski i Indii.

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Braun spotkał się z przedstawicielami BJP

Wątek nagrań łączy się ze spotkaniem, które odbyło się 18 lutego w Parlamencie Europejskim. Braun przyjął wówczas delegację z Indii, w której byli przedstawiciele Bharatiya Janata Party (BJP), partii współtworzącej rząd Indii, oraz Pathway Global Alliance.

Braun mówił po spotkaniu o planach organizacji konferencji przedsiębiorców polskich i indyjskich. Wspominał także o propozycji wysłania niezależnych obserwatorów z Indii na wybory parlamentarne w Polsce w 2027 roku.

W trakcie spotkania przedstawiciele jego partii wypowiadali się również na temat relacji gospodarczych z Indiami. Roman Fritz mówił o uruchomieniu połączeń lotniczych, dzięki którym Polska stała się „bardziej atrakcyjna dla indyjskich pracowników, studentów i turystów”.

Pathway Global Alliance i rosyjski wątek

W reportażu PRZEkanału istotną rolę odgrywa Pathway Global Alliance. Organizacja przedstawiana jest jako podmiot zajmujący się m.in. rekrutacją pracowników oraz pomocą w organizowaniu wyjazdów zagranicznych.

Autor materiału Bartłomiej Graczak zwraca uwagę na związki organizacji z Rosją. Według przedstawionych informacji PGA ma biuro w indyjskim Pendżabie oraz w Moskwie, a we wrześniu 2025 roku miała podpisać umowę o współpracy z rosyjską agencją informacyjną Sputnik.

Wcześniej pojawiły się pytania o migrację z Indii

Kontakty Brauna i jego środowiska z przedstawicielami Indii już wcześniej wywoływały dyskusję wśród części prawicowych komentatorów. Pojawiały się pytania, czy współpraca gospodarcza może wiązać się również ze sprowadzaniem pracowników z Indii.

Braun przedstawiał natomiast swoje działania jako próbę rozwijania współpracy gospodarczej i kontaktów między przedsiębiorcami.