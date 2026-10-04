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„Letni dzień”. Metafora o charakterach

„Letni dzień” to kolejne tango Sławomira Mrożka, choć całkiem o czymś innym.

Publikacja: 04.10.2026 07:35

Ud, Nieud i Dama

Ud, Nieud i Dama

Foto: teatrklasykipolskiej.pl

Piotr Zaremba

Filozoficzna przypowiastka Sławomira Mrożka „Letni dzień” jest czysta i logiczna niczym partia szachów. Tak wystawił ją Sebastian Fabijański, aktor debiutujący w roli teatralnego reżysera. Nie zmienia to faktu, że jej otwarte, tajemnicze zakończenie wydało mi się okrutne, bezlitosne.

Zarazem perfekcyjność spektaklu pozwala trzymać się wiary w teatr. Fabijański, przez kilkanaście lat aktor wyłącznie filmowy, coraz mocniej angażuje się w aktywność sceniczną – pod ciekawym, inteligentnym szyldem Teatru Klasyki Polskiej. Jako reżyser sięgnął po sztukę prawie zapomnianą – z sukcesem.

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