Według danych łotewskiej Centralnej Komisji Wyborczej do Saeimy wejdzie sześć ugrupowań. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu, która może liczyć na 17 mandatów, a trzecie sojusz Władza Suwerenna/Nowi Łotysze z 15 mandatami.

Wybory na Łotwie. Zjednoczona Lista z 42 mandatami

Kolejne miejsca zajmują Zjednoczenie Narodowe z 10 mandatami, Postępowi z dziewięcioma oraz Nowa Jedność z siedmioma.

Poza parlamentem znajdzie się najprawdopodobniej Związek Zielonych i Rolników, który nie przekroczył 5-procentowego progu wyborczego. Byłoby to pierwszy raz od 24 lat, gdy ugrupowanie nie będzie reprezentowane w Saeimie.

Czytaj więcej

Terehova, przejście graniczne między Łotwą a Rosją
Polityka
Łotwa żąda 7 mld euro od Brukseli. „Płacimy za bezpieczeństwo całej Europy”

Zjednoczona Lista rządziła dotąd wraz ze Zjednoczeniem Narodowym, Nową Jednością i Związkiem Zielonych i Rolników. Po wyborach trzy ugrupowania, które przekroczyły próg, dysponowałyby łącznie 59 mandatami. Samo AS wraz ze Zjednoczeniem Narodowym miałoby 52 miejsca, a więc również większość w parlamencie.

Koalicja na Łotwie może zachować większość

Zjednoczona Lista zapowiedziała już, że rozmowy o utworzeniu nowego rządu rozpocznie od dotychczasowych partnerów koalicyjnych. Premier Andris Kulbergs ocenił, że wynik jego ugrupowania pokazuje oczekiwanie zmian ze strony wyborców.

Czytaj więcej

Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs
Polityka
Łotewski prezydent ujawnia plany. Będzie współpraca wojskowa z Polską wobec działań Rosji

Liczenie głosów nadal trwa, dlatego ostateczny podział mandatów może jeszcze nieznacznie się zmienić.