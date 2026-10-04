Według danych łotewskiej Centralnej Komisji Wyborczej do Saeimy wejdzie sześć ugrupowań. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu, która może liczyć na 17 mandatów, a trzecie sojusz Władza Suwerenna/Nowi Łotysze z 15 mandatami.

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Wybory na Łotwie. Zjednoczona Lista z 42 mandatami

Kolejne miejsca zajmują Zjednoczenie Narodowe z 10 mandatami, Postępowi z dziewięcioma oraz Nowa Jedność z siedmioma.

Poza parlamentem znajdzie się najprawdopodobniej Związek Zielonych i Rolników, który nie przekroczył 5-procentowego progu wyborczego. Byłoby to pierwszy raz od 24 lat, gdy ugrupowanie nie będzie reprezentowane w Saeimie.

Zjednoczona Lista rządziła dotąd wraz ze Zjednoczeniem Narodowym, Nową Jednością i Związkiem Zielonych i Rolników. Po wyborach trzy ugrupowania, które przekroczyły próg, dysponowałyby łącznie 59 mandatami. Samo AS wraz ze Zjednoczeniem Narodowym miałoby 52 miejsca, a więc również większość w parlamencie.

Koalicja na Łotwie może zachować większość

Zjednoczona Lista zapowiedziała już, że rozmowy o utworzeniu nowego rządu rozpocznie od dotychczasowych partnerów koalicyjnych. Premier Andris Kulbergs ocenił, że wynik jego ugrupowania pokazuje oczekiwanie zmian ze strony wyborców.

Liczenie głosów nadal trwa, dlatego ostateczny podział mandatów może jeszcze nieznacznie się zmienić.