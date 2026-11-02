W sieci opublikowano nagranie, na którym widać trzy furgonetki niemieckiej policji poruszające się trasą S8. W pojazdach znajdowali się umundurowani funkcjonariusze, a oznaczenia rejestracyjne wskazywały, że samochody należą do niemieckiej policji federalnej.

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Niemieccy policjanci na trasie S8. Nagranie wywołało pytania

Jak opisała Wirtualna Polska, nagranie zaczęło być szeroko komentowane w Internecie w okresie napięć związanych z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiły się przypuszczenia, że niemieccy policjanci mogli zostać sprowadzeni do Warszawy, aby uczestniczyć w działaniach związanych z demonstracją.

Ustalenia WP wskazują jednak na inne okoliczności. Nagranie miało powstać przed 27 października, a więc przed eskalacją sporu wokół Trybunału. Obecność niemieckich funkcjonariuszy w Polsce była związana z przedsięwzięciem szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa kolejowego.

RAILEX 2026. Międzynarodowe ćwiczenia służb na kolei

Jak przekazała Wirtualnej Polsce podinsp. Monika Matyjewicz z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji, w dniach 20–21 października odbyły się międzynarodowe ćwiczenia pod nazwą RAILEX 2026. Ich organizatorem była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz policjanci z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Czech. W charakterze obserwatorów obecni byli również przedstawiciele Narodowej Policji Ukrainy.

Jak wyjaśniła przedstawicielka KGP, w ćwiczeniach brali udział także policjanci z Łodzi. Wspólnie z funkcjonariuszami innych służb doskonalili oni umiejętności reagowania na zagrożenia występujące w pociągach oraz na terenach kolejowych.

Scenariusz RAILEX 2026 obejmował różne sytuacje kryzysowe, w tym konieczność odbicia wagonów przejętych przez terrorystów. Ćwiczenia miały zatem sprawdzić przygotowanie służb do współdziałania w przypadku zagrożeń dla pasażerów i infrastruktury kolejowej.

Dlaczego niemieckie radiowozy jechały trasą S8?

Komenda Główna Policji potwierdziła, że niemieccy funkcjonariusze widoczni na nagraniu uczestniczyli w ćwiczeniach RAILEX 2026. Według wyjaśnień przekazanych WP mogli oni podróżować na miejsce przedsięwzięcia albo wracać z niego do Niemiec.

Nie ustalono jednak dokładnego dnia, w którym zarejestrowano przejazd furgonetek.