W zamieszczonym na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikacie poinformowano, że „sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska, zastępująca Prezesa TK, odwołała wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Pani Beacie Białowąs i Pani Weronice Ścibor”.

Reklama Reklama

Według komunikatu, Korwin-Piotrowska – na podstawie art. 17 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK – wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Kancelarii TK i Biura Służby Prawnej TK oraz wszystkie czynności kierownicze związane z zarządzaniem sprawami pracowniczymi. Przepis ten mówi o tym, że: „Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 1, dokonuje Prezes Trybunału lub upoważniona przez niego osoba”.

Weronika Ścibor pełni funkcję rzeczniczki Trybunału. Z kolei Beacie Białowąs powierzono funkcję zastępcy dyrektora Kancelarii TK.

Spór o Trybunał Konstytucyjny nie ustaje. Protest przed siedzibą TK trwa kolejny dzień

W piątek, 30 października, wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Po tym, jak w piątek Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, przed siedzibą Trybunału nasilił się protest. Na Al. Szucha przyjechał m.in. Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”.

W związku z sytuacją w TK prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się m.in. z I Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Prezydent zwołał też pilne konsultacje polityczne – w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, z wyjątkiem klubów KO i Lewicy.

Korwin-Piotrowska zarządziła na wtorek godz. 15.30 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK m.in. w celu uchwalenia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału.

We wtorek przed siedzibą Trybunału wciąż przebywają manifestanci, m.in. związani z klubami „Gazety Polskiej” i Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza; co jakiś czas pojawiają się tam również politycy m.in. Prawa i Sprawiedliwości.