Pracownicy MSZ odesłani na pracę zdalną
Radio Wnet poinformowało, że pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostali odesłani na pracę zdalną. Prawicowe media sugerowały, że może mieć to związek z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego - budynki obu instytucji leżą w pobliżu TK. W relacjach pojawiły się hasła o „ewakuacji”.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór napisał na portalu X, że media „nakręcają temat” i zaprzeczył, że ma miejsce „ewakuacja” budynku resortu.
Przyznał jednak, że część pracowników została odesłana do pracy poza biurem. „W związku z prognozowanymi na dziś czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz potencjalnymi ograniczeniami w dostępności dróg dojazdowych w rejonie al. Szucha i budynku Zebra, podjęto decyzję o wdrożeniu standardowych procedur elastycznego zarządzania organizacją pracy” – napisał.
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„Dziś część pracowników, których fizyczna obecność na miejscu nie jest niezbędna, wykonuje swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej lub sukcesywnie przechodzi na ten system w ciągu dnia. Działanie to ma charakter wyłącznie logistyczny – jego celem jest umożliwienie pracownikom sprawnego powrotu do domów oraz rozładowanie potencjalnego natężenia ruchu w tej części Śródmieścia” – podkreślił.
„Jednocześnie informujemy, że ciągłość funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych została w pełni zabezpieczona. Wszystkie departamenty i biura pracują bez zakłóceń na miejscu w ramach wyznaczonych dyżurów stacjonarnych” – zaznaczył Wewiór.
„Rzeczpospolita” wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapytania o działania wobec pracowników. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Budynek KPRM znajduje się przy Alejach Ujazdowskich, jednak posiada wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei budynek MSZ znajduje się przy Alei Szucha, niedaleko TK.
Aleja Szucha pozostaje zamknięta m.in. w związku z trwającymi protestami przeciwko sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W środę o godz. 15.30 ruszy Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zorganizowane przez wybranych przez Sejm sędziów.
Jak podało RMF FM, w związku z sytuacją sędzia Anna Korwin-Piotrowska wysłała do Komendy Głównej Policji pismo, w którym domaga się od funkcjonariuszy usunięcia demonstrantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. KGP pozostało pismo bez rozpoznania.
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