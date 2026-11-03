Radio Wnet poinformowało, że pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostali odesłani na pracę zdalną. Prawicowe media sugerowały, że może mieć to związek z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego - budynki obu instytucji leżą w pobliżu TK. W relacjach pojawiły się hasła o „ewakuacji”.

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Rzecznik MSZ Maciej Wewiór napisał na portalu X, że media „nakręcają temat” i zaprzeczył, że ma miejsce „ewakuacja” budynku resortu.

MSZ potwierdza: część osób pracuje zdalnie

Przyznał jednak, że część pracowników została odesłana do pracy poza biurem. „W związku z prognozowanymi na dziś czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz potencjalnymi ograniczeniami w dostępności dróg dojazdowych w rejonie al. Szucha i budynku Zebra, podjęto decyzję o wdrożeniu standardowych procedur elastycznego zarządzania organizacją pracy” – napisał.

„Dziś część pracowników, których fizyczna obecność na miejscu nie jest niezbędna, wykonuje swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej lub sukcesywnie przechodzi na ten system w ciągu dnia. Działanie to ma charakter wyłącznie logistyczny – jego celem jest umożliwienie pracownikom sprawnego powrotu do domów oraz rozładowanie potencjalnego natężenia ruchu w tej części Śródmieścia” – podkreślił.

„Jednocześnie informujemy, że ciągłość funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych została w pełni zabezpieczona. Wszystkie departamenty i biura pracują bez zakłóceń na miejscu w ramach wyznaczonych dyżurów stacjonarnych” – zaznaczył Wewiór.

„Rzeczpospolita” wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapytania o działania wobec pracowników. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Budynek KPRM znajduje się przy Alejach Ujazdowskich, jednak posiada wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei budynek MSZ znajduje się przy Alei Szucha, niedaleko TK.

Aleja Szucha pozostaje zamknięta m.in. w związku z trwającymi protestami przeciwko sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W środę o godz. 15.30 ruszy Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zorganizowane przez wybranych przez Sejm sędziów.

Jak podało RMF FM, w związku z sytuacją sędzia Anna Korwin-Piotrowska wysłała do Komendy Głównej Policji pismo, w którym domaga się od funkcjonariuszy usunięcia demonstrantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. KGP pozostało pismo bez rozpoznania.