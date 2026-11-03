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Prezydent Karol Nawrocki, który rozpoczynając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, obarczył premiera Donalda Tuska „pełną odpowiedzialnością” za kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, jest akurat tym, który walnie przyczynił się do eskalacji obecnego kryzysu.
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