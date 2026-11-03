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Michał Szułdrzyński: RBN i zgromadzenie w TK – obie strony idą na totalne zwarcie

Wojna o Trybunał Konstytucyjny wymyka się spod kontroli. Karol Nawrocki i Donald Tusk zamiast gasić kryzys, dolewają oliwy do ognia. Obie strony tworzą groźne precedensy, które mogą doprowadzić do kolejnego paraliżu państwa i zemścić się na Polsce.

Publikacja: 03.11.2026 19:35

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Michał Szułdrzyński: RBN i zgromadzenie w TK – obie strony idą na totalne zwarcie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

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Michał Szułdrzyński

Prezydent Karol Nawrocki, który rozpoczynając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, obarczył premiera Donalda Tuska „pełną odpowiedzialnością” za kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, jest akurat tym, który walnie przyczynił się do eskalacji obecnego kryzysu.

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