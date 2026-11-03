Michał Szułdrzyński: RBN i zgromadzenie w TK – obie strony idą na totalne zwarcie

Wojna o Trybunał Konstytucyjny wymyka się spod kontroli. Karol Nawrocki i Donald Tusk zamiast gasić kryzys, dolewają oliwy do ognia. Obie strony tworzą groźne precedensy, które mogą doprowadzić do kolejnego paraliżu państwa i zemścić się na Polsce.

