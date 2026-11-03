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Protestujący przed Trybunałem Konstytucyjnym
Każdy polityk chce przejść do historii jako obrońca wartości, chce czuć za plecami oddech milionów obywateli, którzy gotowi są poświęcić się dla Sprawy. Wygrywanie wyborów jest miłe, ale nudne. Ciągle te listy wyborcze, kampanie, konwencje, purpurowe krawaty… O ileż ciekawiej jest stanąć na czele zbuntowanego ludu, poczuć jego siłę i wsparcie, by na ramionach ludzkiego morza wkroczyć do Belwederu, Sejmu czy Kancelarii Premiera.
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