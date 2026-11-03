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Zuzanna Dąbrowska: Operetkowy protest pod TK nie spełni marzeń prawicy

Uśmiechnięte selfie Jarosława Kaczyńskiego w towarzystwie Grzegorza Brauna pod Trybunałem Konstytucyjnym nie musi być jedynie dowodem miłości prezesa PiS do lidera Korony. To także adrenalina towarzysząca oczekiwaniu wielkiego zrywu społecznego, który po raz kolejny wyniesie prawicę do władzy. Zrywu, który nie nastąpił.

Publikacja: 03.11.2026 16:29

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Protestujący przed Trybunałem Konstytucyjnym

Protestujący przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: PAP

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Zuzanna Dąbrowska

Każdy polityk chce przejść do historii jako obrońca wartości, chce czuć za plecami oddech milionów obywateli, którzy gotowi są poświęcić się dla Sprawy. Wygrywanie wyborów jest miłe, ale nudne. Ciągle te listy wyborcze, kampanie, konwencje, purpurowe krawaty… O ileż ciekawiej jest stanąć na czele zbuntowanego ludu, poczuć jego siłę i wsparcie, by na ramionach ludzkiego morza wkroczyć do Belwederu, Sejmu czy Kancelarii Premiera.

Kto pojawił się na proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym?

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