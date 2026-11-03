Premier Donald Tusk zabrał głos na konferencji prasowej po blisko pięciogodzinnym posiedzeniu RBN, zwołanym przez głowę państwa w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Donald Tusk ocenił, że wtorkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przyniosło porozumienie najważniejszych sił politycznych w sprawach bezpieczeństwa Polski. Jak podkreślił, mimo różnic dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, prezydent, rząd i przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zgodzili się co do powagi zagrożeń ze strony Rosji oraz konieczności przygotowania państwa na różne scenariusze.

Premier zaznaczył, że w dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa szczególne znaczenie miały informacje przekazane przez szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukułę. Dotyczyły one zagrożeń związanych z agresywną polityką Rosji oraz sygnałów, które powinny skłonić Polskę do szczególnych przygotowań na jesień i zimę.

Tusk podkreślił, że mimo konfrontacyjnego wystąpienia prezydenta na początku posiedzenia RBN i skierowanych pod jego adresem nieprzyjemnych słów, wszystkim uczestnikom zależało na rozładowaniu nieporozumień i napięć dotyczących sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, a przede wszystkim współpracy najważniejszych instytucji państwa na rzecz bezpieczeństwa.

– Wszyscy bez wyjątku uznali, że rzeczywiście sytuacja geopolityczna i agresywne zachowania ze strony Rosji, także sygnały ostrzegawcze ze strony służb różnych państw, każą nam konsolidować władze polityczne i całe społeczeństwo wokół kwestii bezpieczeństwa – powiedział Tusk.

Stała obecność wojsk USA i bezpieczeństwo wewnętrzne

Tusk poinformował, że podczas posiedzenia RBN uzgodniono również wspólne stanowisko w sprawie planów budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Po długiej dyskusji uczestnicy mieli zgodzić się, że główne ośrodki władzy powinny współpracować, aby doprowadzić projekt do końca.

– Utrzymanie i wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w tej części Europy, w Polsce, bardzo wyraźnie wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo – ocenił premier.

Zwrócił też uwagę na znaczenie stabilności wewnętrznej państwa. Jego zdaniem Rosja może wykorzystywać napięcia społeczne i polityczne w Polsce do osłabiania jej bezpieczeństwa. Premier przestrzegł przed działaniami, które mogą służyć interesom rosyjskich służb, nawet jeśli ich autorzy nie mają takiej intencji.

Spór o Trybunał pozostaje nierozwiązany. Będzie spotkanie Tusk–Nawrocki

Tusk przyznał, że posiedzenie RBN nie przyniosło porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Podtrzymał stanowisko rządu, że sędziowie wybrani przez Sejm zostali wybrani zgodnie z konstytucją i powinni móc orzekać.

Premier zaznaczył, że różnice poglądów w tej kwestii pozostają bardzo głębokie, a osiągnięcie kompromisu nie będzie łatwe. Jednocześnie zadeklarował gotowość do dalszych rozmów z prezydentem Karolem Nawrockim.

– To nie chodzi o to, żeby ktoś zatriumfował, ktoś kogoś upokarzał – powiedział, informując, że zaproponował prezydentowi spotkanie w cztery oczy jeszcze w tym tygodniu.

Na pytania dziennikarzy o to spotkanie Tusk podkreślił, że media nie poznają ani jego miejsca, ani czasu, po to, aby rozmowa prezydenta z premierem odbyła się bez presji.

Posiedzenie RBN. Wystąpienie Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął we wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego od ostrej krytyki rządu Donalda Tuska. W wystąpieniu, które było jedyną wypowiedzią podczas upublicznionej części obrad, zarzucił premierowi nielegalne działania wobec Trybunału Konstytucyjnego i próbę naruszenia porządku konstytucyjnego. Zapowiedział też, że wykorzysta wszystkie przysługujące mu prerogatywy, by powstrzymać te działania.

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Nawrocki podkreślił, że RBN została zwołana przede wszystkim w związku z fundamentalnymi decyzjami dotyczącymi bezpieczeństwa Polski, w tym planami budowy stałej bazy wojsk amerykańskich. Wskazał również na konieczność pilnego zakończenia prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Ocenił, że działania rządu wobec TK sprawiły jednak, iż posiedzenie odbywa się w warunkach poważnego kryzysu konstytucyjnego.

Prezydent zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska, oczekując od niego zaprzestania działań w Trybunale i naprawy sytuacji. Po zakończeniu wystąpienia media opuściły salę, a obrady były kontynuowane w części niejawnej.