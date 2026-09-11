Andriej Boczarow, gubernator obwodu wołgogradzkiego poinformował, że w ataku rakietowym na stolicę obwodu uszkodzony został blok mieszkalny w rejonie krasnoarmiejskim miasta. W ataku rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 55 i 42 lata, obu hospitalizowano.

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Boczarow poinformował też, że szczątki strąconej rakiety spadły na terenie obiektu przemysłowego w południowej części Wołgogradu. W związku z atakiem działanie wstrzymało lotnisko w Wołgogradzie.

W Saratowie płonie centrum logistyczne firmy Ozon i rafineria

Celem ukraińskiego ataku dronowego był też Saratow – stolica obwodu saratowskiego. Biuro prasowe firmy Ozon, jednej z największych rosyjskich platform handlu internetowego (obok Wildberries) poinformowało, że zaatakowane zostało centrum logistyczne i dystrybucyjne firmy.

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„Szybko ewakuowaliśmy pracowników, ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał. Wybuchł pożar” - czytamy w komunikacie.

Zaatakowane centrum zawiesiło przyjmowanie przesyłek i wysyłkę towarów w obwodzie saratowskim. Niektóre zamówienia zostaną anulowane, obsługa innych przekazana zostanie innym centrom logistycznym firmy.

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin informował wcześniej o uszkodzeniu infrastruktury cywilnej w wyniku ukraińskiego ataku.

W kanale ASTRA w serwisie Telegram pojawiają się doniesienia, że w płomieniach stanęła rafineria w Saratowie, jedna z najstarszych rafinerii w Rosji. W należącej do koncernu Rosnieft rafinerii w wyniku ukraińskich ataków doszło już do co najmniej 16 pożarów. W normalnych warunkach rafineria przetwarza ok. 5 mln ton ropy rocznie.

Rosyjskie drony odrzutowe atakowały Kijów. Są ranni

W nocy doszło też do ataku powietrznego na Ukrainę. Celem ataku rosyjskich dronów odrzutowych był Kijów, gdzie w ataku ucierpiał wielopiętrowy blok mieszkalny w rejonie dniprowskim. Po uderzeniu drona w budynku wybuchł pożar, rannych zostało co najmniej osiem osób.