Rzeźba przedstawia dwóch żołnierzy, którzy we wrześniu 2023 r. zginęli podczas wojny, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Lokalne władze już w maju mówiły o planach postawienia nowego pomnika.

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W Jakucku zniknęła tablica z nazwiskami Polaków

Wcześniej w tym miejscu znajdował się pomnik poświęcony zesłanym Polakom i Litwinom. W czerwcu 2023 r. zniknęła z niego tablica z nazwiskami zesłańców, a kilka miesięcy później lokalne władze poinformowały o jego zdemontowaniu.

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Pomnik upamiętniał polskich naukowców

Odsłonięty w 2002 r. pomnik poświęcony zesłańcom i represjonowanym składał się z pięciu głazów, na których umieszczone były tablice z nazwiskami polskich naukowców, którzy po zesłaniu do Jakucji zajmowali się badaniem tamtejszej kultury. Byli to Wacław Sieroszewski, Edward Piekarski, Jan Czerski, Aleksander Czekanowski. Jedna z tablic była poświęcona ofiarom zesłań XVII-XIX ww. i ofiarom represji politycznych XX w.