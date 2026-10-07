Przypomnijmy, iż Maciej Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września, jednak nadal nie otrzymał zaproszenia na ślubowanie z Kancelarii Prezydenta.

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O tę sprawę pytany był w TVP były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Marek Safjan. Jego zdaniem, Maciej Berek nie powinien już czekać na zaproszenie od prezydenta. – Musi nastąpić rozwiązanie sytuacji. Trzeba zastanowić się nad alternatywnym sposobem złożenia ślubowania – powiedział Safjan.

Jak przy tym podkreślił, sytuacja, która obecnie panuje wokół TK, „jest nieakceptowalna z punktu widzenia konstytucyjnego”. – To jest sytuacja absolutnie bez precedensu. To oczekiwanie na dopuszczenie do orzekania, które jest takim przeciągającym się, nieustającym deliktem konstytucyjnym – powiedział były szef TK.

Wątpliwości w sprawie stażu prawniczego Macieja Berka

Przypomnijmy, iż jeszcze przed wyborem Macieja Berka na sędziego TK przez Sejm, posłowie opozycji i prezydencka kancelaria wskazywali na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym. W reakcji na te wątpliwości były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

We wrześniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Wcześniej szef KPRP Zbigniew Bogucki oceniał, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

Czwórka sędziów wybranych przez Sejm czeka. Prof. Safjan o ślubowaniu w Sejmie

Prof. Safjan zwrócił też uwagę na kwestię sędziów TK, którzy zostali wybrani przez Sejm jeszcze przed Berkiem i również nadal nie mogą orzekać. W ich przypadku Pałac Prezydencki argumentował, że Sejm nie wskazał, na czyje miejsce wstępują ani kiedy rozpoczyna się ich kadencja. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. KPRP nie uznaje tego za ślubowanie, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworo sędziów do orzekania.

Tymczasem były prezes TK wskazał, że „właściwie wszystkie argumenty co do tego, że ślubowanie zostało skutecznie złożone, zostały wyraźnie zaakceptowane przez większość prawników”.

– Czekamy na opinię Komisji Weneckiej. Myślę, że będzie to opinia pozytywna na rzecz tej formy ślubowania. Sądzę, że to się w najbliższych dniach pojawi – powiedział w TVP prof. Safjan.