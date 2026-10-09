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Tusk kontra Nawrocki. Polityczna wojna po tragediach w szkołach. Czy premier przekroczył granicę?

Politycznym błędem premiera Donalda Tuska było przedstawienie się w swoim podcaście jako niesprawczego, jako kogoś, kto nie może nic zrobić bez podpisu prezydenta Karola Nawrockiego – oceniają autorzy podcastu „Polityczne Michałki”

Publikacja: 09.10.2026 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Płociński

Tragiczne ataki w polskich szkołach, narastający strach rodziców i polityczna wojna o bezpieczeństwo dzieci. Czy Donald Tusk, atakując Karola Nawrockiego, próbuje wykorzystać dramatyczne wydarzenia do budowania nowej polaryzacji? Dlaczego premier mówi o bezradności państwa, skoro policja zatrzymuje kolejnych podejrzanych? I czy politycy oraz media zamiast uspokajać społeczeństwo, niepotrzebnie podsycają panikę?

W najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Płociński analizują reakcję rządu na dramatyczne wydarzenia, spór o regulację internetu, pomysły dotyczące dostępu do broni oraz polityczną strategię Donalda Tuska.

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