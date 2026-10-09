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Tragiczne ataki w polskich szkołach, narastający strach rodziców i polityczna wojna o bezpieczeństwo dzieci. Czy Donald Tusk, atakując Karola Nawrockiego, próbuje wykorzystać dramatyczne wydarzenia do budowania nowej polaryzacji? Dlaczego premier mówi o bezradności państwa, skoro policja zatrzymuje kolejnych podejrzanych? I czy politycy oraz media zamiast uspokajać społeczeństwo, niepotrzebnie podsycają panikę?
W najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Płociński analizują reakcję rządu na dramatyczne wydarzenia, spór o regulację internetu, pomysły dotyczące dostępu do broni oraz polityczną strategię Donalda Tuska.
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