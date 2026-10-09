Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega procedura kontroli nowego właściciela TVN przez ministra aktywów państwowych.

Czym w praktyce jest ministerialne „weto” i jakie może mieć skutki dla nowego właściciela stacji.

Jakie przesłanki pozwalają rządowi zablokować wykonanie praw z udziałów przez zagranicznego inwestora.

Jaką rolę w procesie decyzyjnym odgrywa Komitet Konsultacyjny i jaki jest status jego rekomendacji.

Jeszcze nie ma informacji, aby nowo powstały koncern Skydance zawiadomił polskiego ministra aktywów państwowych (MAP) o przejęciu kontroli nad TVN. Jak wiadomo, MAP powinien je dostać, aby mógł uruchomić procedurę, po której zdecyduje, czy akceptuje nowy układ właścicielski, czy nakazuje sprzedaż stacji.

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Takie ma możliwości w świetle ustawy o ochronie kontroli niektórych inwestycji z 2015 r. w związku z tym, że TVN wpisana jest na listę podmiotów pod ochroną państwa.

Spytaliśmy prawników, jak będzie wyglądać procedura administracyjna, której wszczęcie po takim zawiadomieniu zapowiedział MAP.

Państwo może zablokować prawa nowego właściciela

Od razu zaznaczmy, że kancelarie prawne, do których się zwróciliśmy, albo odmówiły komentarzy w ogóle, albo zastrzegły anonimowość. Respektujemy to życzenie i poniżej przedstawiamy odpowiedź, którą uzyskaliśmy.

– Do „weta”, czyli sprzeciwu organu kontroli wobec transakcji obejmującej podmioty objęte ustawą, może dojść na dwóch etapach. Treść rozstrzygnięcia organu – poza przesłankami merytorycznymi i formalnymi – zależna jest właśnie od trybu, w jakim przeprowadzana jest kontrola inwestycji. Może być to tryb uprzedni lub następczy – tłumaczy nasz rozmówca.

MAP informował, że zastosuje tryb następczy: będzie reagować na zawiadomienie od Skydance.

– Klasyczny sprzeciw jest zgłaszany przed zamknięciem transakcji, w toku 90-dniowego postępowania. W przypadku takiego zawiadomienia uprzedniego (najczęstszy przypadek), transakcja dokonana pomimo sprzeciwu organu jest mocą ustawy nieważna – wyjaśnia prawnik.

– W tym drugim przypadku organ może wszcząć postępowanie z urzędu. Dotyczy to także czynności dokonywanych na podstawie przepisów prawa państwa innego niż RP. W takim scenariuszu, jeśli zaistnieją przesłanki, organ nie unieważnia transakcji, ale wydaje decyzję o skutku zbliżonym do weta: blokuje wykonywanie praw z udziałów – argumentuje nasz rozmówca.

Czym może kierować się MAP decydując w sprawie TVN

– Sprzeciw może opierać się na przesłankach formalnych albo merytorycznych. Taka blokująca decyzja organu może zostać wydana, jeśli podmiot wezwany nie dopełni formalności i np. nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, albo jeśli zaistnieją przesłanki natury celowościowej, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy – podaje prawnik.

Przepis ten podaje cztery przesłanki, które może wziąć pod uwagę MAP.

Po pierwsze: konieczność zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej Polskiej obowiązków strzeżenia, niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony środowiska. Po drugie: zobowiązania sojusznicze służące zapobieżeniu zjawiskom społecznym lub politycznym, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie obowiązków z Traktatu Północnoatlantyckiego oraz uczestnictwo RP w NATO. Po trzecie: potrzebę zapobieżenia zjawiskom, które mogą zakłócić stosunki zagraniczne RP, a po czwarte: konieczność zapewnienia porządku publicznego i pokrycia niezbędnych potrzeb ludności w celu ochrony jej zdrowia i życia.

Będzie potrzebna rekomendacja komitetu konsultacyjnego

– Przesłanki te ustanawiają bardzo szeroki katalog podstaw merytorycznych dla podjęcia przez organ decyzji o zablokowaniu wykonania praw z udziałów przez nowego właściciela. Przy podejmowaniu decyzji organ musi uwzględnić także przepisy prawa unijnego i założenia polityki państwa w dziedzinach istotnych dla tych celów, ale podstawą decyzji nie może być interes ekonomiczny państwa – wskazuje prawnik.

– Co ważne, przed wydaniem decyzji organ musi uzyskać rekomendację Komitetu Konsultacyjnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele 24 podmiotów, powoływani przez prezesa Rady Ministrów – mówi specjalista.

Podmioty te to premier, ministerstwa, służby bezpieczeństwa i wywiadu oraz urzędy: prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Na pytanie, czy rekomendacja będzie dla MAP wiążąca – przyznaje, że nie. Podobnie odpowiada na pytanie, czy przygotowywanie rekomendacji może wydłużyć procedurę do ponad 90 dni.

Przejęcie Warner Bros. Discovery, ostatecznego właściciela TVN, zostało sfinalizowane 6 października.