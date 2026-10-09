Rosyjskie kanały na Telegramie informowały o utrudnieniach w ruchu lotniczym w Moskwie, które miały uniemożliwiać lądowanie samolotów związanych z powrotem Władimira Putina z Turkmenistanu. Według doniesień wszystkie lotniska w rosyjskiej stolicy zostały zamknięte ze względu na zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych.

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Informacje o sprawie przekazał na platformie X Anton Heraszczenko, były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy. „Rosyjskie kanały na Telegramie donoszą, że Putin nie może wylądować na moskiewskim lotnisku, ponieważ wszystkie są zamknięte z powodu zagrożenia dronami” – napisał. Dodał, że rosyjski prezydent wracał z podróży do Turkmenistanu.

W udostępnionym przez niego wpisie rosyjskiego kanału „Nowaja Płoszczad” wskazano, że w strefie oczekiwania w pobliżu Moskwy krążyły cztery samoloty należące do Specjalnego Oddziału Lotniczego „Rossija”, państwowej jednostki odpowiedzialnej za transport rosyjskiego przywódcy i innych najwyższych rangą przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej. Trzy maszyny miały wracać z Turkmenistanu, gdzie zakończyła się wizyta Putina.

Autorzy wpisu zaznaczyli, że podobna sytuacja może mieć miejsce po raz pierwszy od rozpoczęcia tzw. specjalnej operacji wojskowej, jak rosyjskie władze określają inwazję na Ukrainę.

Zagrożenie dronami w Moskwie. Samoloty miały być kierowane na inne lotniska

Według informacji opublikowanych przez kanał „Nowaja Płoszczad” samoloty zmierzające na moskiewskie lotnisko Wnukowo były kierowane na lotniska zapasowe.

„Wszystkie moskiewskie lotniska są zamknięte z powodu zagrożenia ze strony dronów. Samoloty lecące do Wnukowa są kierowane na lotniska zapasowe. Gdzie i kiedy wyląduje prezydent, pozostaje zagadką” – napisano na rosyjskim kanale.

Do wpisu dołączono mapę przedstawiającą ruch samolotów w rejonie Moskwy. Widoczne są na niej trasy lotów, w tym manewry przypominające krążenie w strefie oczekiwania na możliwość lądowania.

Ograniczenia na moskiewskich lotniskach zniesione. Wcześniej wprowadzono je ze względów bezpieczeństwa

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) – na którą powołuje się państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti – poinformowała o ograniczeniach dotyczących startów i lądowań na trzech lotniskach obsługujących Moskwę: Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski. Jak wyjaśniono, ograniczenia zostały wcześniej wprowadzone ze względów bezpieczeństwa.

Około godz. 17.40 RIA przekazała jednak kolejny komunikat Rosawiacji, z którego wynika, że ograniczenia dotyczące startów i lądowań na wszystkich trzech lotniskach zostały już całkowicie zniesione.