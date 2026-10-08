Rosyjskie centrum danych firmy Yandex zostało zaatakowane przez Ukrainę po raz pierwszy
Atak ukraińskich dronów na centrum danych rosyjskiego koncernu Yandex w Sasowie w obwodzie riazańskim doprowadził nie tylko do pożaru i czasowego wstrzymania działalności obiektu, ale również do zakłóceń w funkcjonowaniu części rosyjskich serwisów internetowych. W czwartek przestały działać strony internetowe m.in. RBK, „Wiedomosti”, RIA Nowosti, „Kommiersanta”, „Wiesti”, Interfaksu i „Rossijskiej Gaziety”. Jak później poinformował RBK, serwisy zostały przywrócone.
W Rosji został zaatakowany i płonął zakład Sasta, na terenie którego znajduje się centrum danych Yandex DC. Obiekt ma znaczenie dla rosyjskiego przemysłu, a urządzenia produkowane przez Sasta są wykorzystywane w sektorach obronnym, lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz ciężkim.
Yandex poinformował w czwartek o całkowitym wstrzymaniu działalności swojego centrum danych w obwodzie riazańskim, na południowy wschód od Moskwy, w wyniku ataku ukraińskich dronów.
Pożar wybuchł w miejscowości Sasowo na terenie zakładu Sasta, gdzie znajduje się centrum danych spółki Yandex DC. Według portalu Ukrainska Prawda po ataku doszło do rozległych zakłóceń w działaniu usług Yandex. Odnotowano „zakłócenia zasilania”, wskutek których niedostępna stała się znaczna część infrastruktury Yandex Cloud.
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