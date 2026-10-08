Atak ukraińskich dronów na centrum danych rosyjskiego koncernu Yandex w Sasowie w obwodzie riazańskim doprowadził nie tylko do pożaru i czasowego wstrzymania działalności obiektu, ale również do zakłóceń w funkcjonowaniu części rosyjskich serwisów internetowych. W czwartek przestały działać strony internetowe m.in. RBK, „Wiedomosti”, RIA Nowosti, „Kommiersanta”, „Wiesti”, Interfaksu i „Rossijskiej Gaziety”. Jak później poinformował RBK, serwisy zostały przywrócone.

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W Rosji został zaatakowany i płonął zakład Sasta, na terenie którego znajduje się centrum danych Yandex DC. Obiekt ma znaczenie dla rosyjskiego przemysłu, a urządzenia produkowane przez Sasta są wykorzystywane w sektorach obronnym, lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz ciężkim.

Rosyjskie centrum danych Yandex zbombardowane przez ukraińskie drony

Yandex poinformował w czwartek o całkowitym wstrzymaniu działalności swojego centrum danych w obwodzie riazańskim, na południowy wschód od Moskwy, w wyniku ataku ukraińskich dronów.

Pożar wybuchł w miejscowości Sasowo na terenie zakładu Sasta, gdzie znajduje się centrum danych spółki Yandex DC. Według portalu Ukrainska Prawda po ataku doszło do rozległych zakłóceń w działaniu usług Yandex. Odnotowano „zakłócenia zasilania”, wskutek których niedostępna stała się znaczna część infrastruktury Yandex Cloud.

Problemy dotknęły zasobów obliczeniowych, sieci, systemów przechowywania danych, baz danych, platformy Kubernetes, usług chmurowych, sztucznej inteligencji oraz systemów bezpieczeństwa i monitorowania.