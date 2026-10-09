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Pokojowy Nobel dla obrończyni prawa międzynarodowego. Trump ma powody do niezadowolenia

Navi Pillay z RPA pokojową noblistką. Nagroda, na którą czeka Donald Trump, trafiła w ręce prawniczki oskarżającej Izrael, sojusznika Ameryki, o dokonywanie ludobójstwa.

Publikacja: 09.10.2026 18:36

Navi Pillay

Navi Pillay

Foto: REUTERS/Valentin Flauraud

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Jerzy Haszczyński

„Za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego” – tak motywował przyznanie w piątek nagrody Norweski Komitet Noblowski. 

Oznacza to docenienie pracy Navi Pillay (pełne imię Navanethem) w międzynarodowych instytucjach, w tym haskich trybunałach i Komisji Praw Człowieka ONZ – krytykowanych i atakowanych przez USA i Izrael. 

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