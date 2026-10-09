„Za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego” – tak motywował przyznanie w piątek nagrody Norweski Komitet Noblowski.

Oznacza to docenienie pracy Navi Pillay (pełne imię Navanethem) w międzynarodowych instytucjach, w tym haskich trybunałach i Komisji Praw Człowieka ONZ – krytykowanych i atakowanych przez USA i Izrael.