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Navi Pillay
„Za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego” – tak motywował przyznanie w piątek nagrody Norweski Komitet Noblowski.
Oznacza to docenienie pracy Navi Pillay (pełne imię Navanethem) w międzynarodowych instytucjach, w tym haskich trybunałach i Komisji Praw Człowieka ONZ – krytykowanych i atakowanych przez USA i Izrael.
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