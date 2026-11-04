UINP powiadomił, że poszukiwania będą odbywały się w dniach 4-10 listopada. „Prowadzone będą poszukiwania szczątków mieszkańców wsi, którzy tragicznie zginęli w lutym 1945 r.” – przekazał instytut na Facebooku.

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Polsko-ukraińska misja w Puźnikach. Kto i kiedy przeprowadzi prace?

Według komunikatu prace przeprowadzi ukraińska firma archeologiczna Wołyńskie Starożytności z udziałem polskich specjalistów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także przedstawicieli Fundacji Wolność i Demokracja oraz Instytutu Pamięci Narodowej RP.

UINP umieścił także w swoim komunikacie notę historyczną, w której napisał, że Puźniki to dawna wieś w obecnym obwodzie tarnopolskim, w której w okresie międzywojennym mieszkała zwarta społeczność polska.

„W lutym 1945 r. Puźniki stały się celem zbrojnego napadu. Według źródeł archiwalnych część mieszkańców wsi tragicznie zginęła, a sama wieś została spalona” – czytamy.

„W czerwcu 1945 r. mieszkańców Puźnik przesiedlono do Polski, do miejscowości Niemysłowice i Ratowice. W 1949 r. władze radzieckie zlikwidowały wieś. Teren dawnej wsi Puźniki pozostawał następnie niezamieszkany i stopniowo zarastał lasem” – poinformował UINP.

Poszukiwania mogiły. Co ustalono na wcześniejszych etapach badań?

Poprzedni etap poszukiwań w Puźnikach przeprowadzono we wrześniu. Ekipy nie znalazły wówczas zbiorowej mogiły. Do przebadania był wtedy teren o powierzchni około 1 hektara. Oczekuje się, że odnalezione zostaną miejsca pochówku około 40 osób.

Na starym polskim cmentarzu w Puźnikach, podczas prac przeprowadzonych wiosną ubiegłego roku, odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Szczątki te zostały pochowane w Puźnikach 6 września 2025 r.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski potwierdził w rozmowie z PAP, że prace rozpoczynają się w środę. – Potrwają one do 10 listopada – dodał. Wyjaśnił także, że jest to kontynuacja prac poszukiwania drugiej mogiły w Puźnikach. – Jest to trzecie poszukiwanie. Pierwszą mogiłę ekshumowaliśmy w ubiegłym roku, drugiej szukamy – powiedział.

Przekazał również, że na miejscu są eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja. – Całość prac jest finansowana ze środków MKiDN. My również jesteśmy na miejscu z prof. Andrzejem Ossowskim i Fundacją Wolność i Demokracja – powiedział Jędrzejowski.

We wsi Puźniki wymordowano dziesiątki Polaków

Puźniki to dawna wieś w obecnym obwodzie tarnopolskim Ukrainy. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam – według różnych źródeł – od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Szare Wilki (Siri Wowky). 13 lutego o godz. 3 złożony z dwóch sotni kureń (odpowiednik polskiego batalionu) Chamczuka zaatakował mieszkańców Puźnik. Przebywało tam ledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony.

Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 zamieszkanych przez Polaków miejscowości na Wołyniu. Łącznie od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło, zdaniem badaczy, ponad 100 tys. Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Spór o ekshumacje i odblokowanie moratorium

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony. Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciw Związkowi Sowieckiemu.

Od wiosny 2017 r. trwał spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP). Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w województwie podkarpackim w kwietniu 2017 r. Decyzja o zniesieniu moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. na wspólnej konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

Nie tylko Puźniki. Gdzie jeszcze trwają prace poszukiwawcze i ekshumacyjne?

8 sierpnia Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP) poinformował, że wydane zostały zgody na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz na poszukiwania i ekshumacje w Ugłach na Wołyniu. W Hucie Pieniackiej szczątki ludzkie zlokalizowano w 25 miejscach na obszarze ponad 200 m kw.

W wyniku prac ekshumacyjnych, prowadzonych od 13 lipca do 7 sierpnia na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, odnaleziono szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci, oraz ponad 300 przedmiotów osobistych. Zostały one uroczyście pochowane 30 sierpnia w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach.

25 sierpnia rozpoczęły się prace ekshumacyjne na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, polegli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 r. Odnaleziono tam szczątki 115 osób. Obecnie trwają rozmowy o ich ponownym pochówku w Mościskach w obwodzie lwowskim.

W sierpniu 2025 r. przeprowadzono ekshumacje szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa. Byli oni pochowani we Lwowie-Zboiskach. Ponowny pogrzeb prochów 34 odnalezionych żołnierzy odbył się w listopadzie 2025 r. na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim w Mościskach, gdzie znajduje się polska kwatera wojenna.