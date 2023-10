Tajemnica wsi Puźniki. Odkryto masowy grób ofiar zbrodni UPA

– Możemy też liczyć na pomoc MSZ, z ambasadorem RP w Kijowie Bartoszem Cichockim, który osobiście zajął się pozyskaniem zgody na ekshumacje w ukraińskim Ministerstwie Kultury. Zdajemy sobie sprawę, że bez wsparcia tej sprawy na najwyższym szczeblu nie zadziałoby się nic konkretnego. Z tego względu możemy uznać to za przełom, choć jesteśmy świadomi, że na razie to tylko jednostkowy przypadek. Strona polska liczy, że Puźniki mogą odblokować opór strony ukraińskiej co do dalszych starań i nastąpi przełamanie embarga w sprawie godnego pochówku ofiar OUN-UPA na terenie Ukrainy – wyjaśnia Dancewicz.

Czas na ekshumację na Ukrainie

Po odkryciu mogiły posiadający koncesję na takie prace ukraiński partner, Wołyńskie Starożytności, 6 września złożył wniosek o wydanie zgody na ekshumację.

– Na prośbę Ministerstwa Kultury Ukrainy wniosek ten został uzupełniony o raport/sprawozdanie z dotychczasowych prac poszukiwawczych. Raport zawierał dokumentację fotograficzną i plany sytuacyjne. Całość dokumentacji od 2 października znajduje się w Kijowie – mówi Dancewicz. Dodaje jednak, że strona ukraińska poinformowała 19 października ambasadę RP, że do 11 października nie otrzymała odpowiedniej dokumentacji. – My mamy potwierdzenie, że dokumenty dotarły do Kijowa – mówi badacz.

– Aby została wydana zgoda na ekshumację, musi się zebrać państwowa międzyresortowa komisja do spraw upamiętnień ofiar wojen i represji politycznych w Kijowie, której przewodniczącym jest minister kultury. Od jego decyzji zależy wydanie pozytywnej zgody – mówią nam prowadzący prace.

„Rz” zapytała o sprawę ambasadę Ukrainy w Warszawie. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na przekazane pytania.

Fundacja chce, aby odnalezione szczątki zostały godnie pochowane w Puźnikach. Planuje też identyfikację ofiar.