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W czerwcu 2025 r. przedstawicielka prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej Hałyna Mychajluk, proponując kandydaturę Rusłana Krawczenki na stanowisko prokuratora generalnego, mówiła w parlamencie o jego „dużym doświadczeniu praktycznym, wysokim profesjonalizmie i reputacji zawodowej”. W ten sposób 35-latek został najmłodszym prokuratorem generalnym w historii Ukrainy.
Dzisiaj stał się jednym z największych problemów dla otoczenia Wołodymyra Zełenskiego, któremu nie ufa już 41 proc. Ukraińców (54 proc. ufa). Z najnowszego sondażu kijowskiego ośrodka KMIS wynika, że zaufanie do przywódcy kraju z powodu afer korupcyjnych systematycznie spada już od pięciu miesięcy.
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