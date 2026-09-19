W czerwcu 2025 r. przedstawicielka prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej Hałyna Mychajluk, proponując kandydaturę Rusłana Krawczenki na stanowisko prokuratora generalnego, mówiła w parlamencie o jego „dużym doświadczeniu praktycznym, wysokim profesjonalizmie i reputacji zawodowej”. W ten sposób 35-latek został najmłodszym prokuratorem generalnym w historii Ukrainy.

Dzisiaj stał się jednym z największych problemów dla otoczenia Wołodymyra Zełenskiego, któremu nie ufa już 41 proc. Ukraińców (54 proc. ufa). Z najnowszego sondażu kijowskiego ośrodka KMIS wynika, że zaufanie do przywódcy kraju z powodu afer korupcyjnych systematycznie spada już od pięciu miesięcy.