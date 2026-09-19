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Jednym z postulatów lewicowych radykałów jest likwidacja ICE, federalnej agencji ścigającej imigrantów. Na zdjęciu wyborcze spotkanie 37-letniej Claire Valdez, która zdobyła nominację demokratów w walce o miejsce w Izbie Reprezentantów z siódmego okręgu stanu Nowy Jork (22 czerwca 2026 r.)
Platformę programową Demokratycznych Socjalistów Ameryki (DSA) czyta się jak jakiś zakurzony manifest jednej z europejskich partii skrajnej lewicy. Mowa w nim o nacjonalizacji głównych gałęzi produkcji, z czego prezydent François Mitterrand i jego ekipa wspierana przez Francuską Partię Komunistyczną zaczęli się wycofywać już w 1983 r., tak bardzo realna stała się groźba załamania gospodarki nad Sekwaną. Jest też u amerykańskich socjalistów apel o rozwiązanie policji i likwidację więzień. Mowa o otwarciu granic, o czym nie wspomniałby nawet socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Inna propozycja zakłada likwidację federalnej agencji ścigania imigrantów i przyznanie prawa głosu wszystkim, którzy zalegalizują pobyt w USA. Czyli zwiększenie potencjału elektoratu latynoskiego o jakieś 12 mln głosów.
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