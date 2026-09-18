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Kości zamiast kart w nowej odsłonie gry „Wyprawa do El Dorado”

„Wyprawa do El Dorado: Gra Kościana” to świetny wybór dla tych, którzy poszukują familijnych tytułów do rozegrania w każdym gronie współgraczy, kiedy liczy się dla nich dobrze spędzony czas.

Publikacja: 18.09.2026 00:18

Kości zamiast kart w nowej odsłonie gry „Wyprawa do El Dorado”

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

El Dorado, wywodzące się z hiszpańskiego zwrotu „El Hombre Dorado” („Złocisty Człowiek”), pierwotnie wcale nie odnosiło się do tajemniczego miasta, lecz do starożytnego rytuału Indian Muisca. Podczas uroczystości przekazania władzy nowy wódz, pokryty złotym pyłem, wypływał na tratwie na święte jezioro Guatavita, by w ofierze bogom wrzucić do wody bezcenne klejnoty i złote artefakty. Z czasem zniekształcona przez Europejczyków opowieść obrosła w mity i przekształciła się w legendę o baśniowej krainie w głębi Ameryki Południowej, gdzie ulice miano brukować złotem. Ogarnięci gorączką tego cennego kruszcu XVI- i XVII-wieczni konkwistadorzy oraz europejscy odkrywcy, tacy jak Gonzalo Pizarro czy Sir Walter Raleigh, organizowali wycieńczające wyprawy w głąb nieprzebytych dżungli Amazonki, płaskowyżów Kolumbii i pasm Andów.

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