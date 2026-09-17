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Widzowie, czy raczej słuchacze, spektaklu przed warszawskim Kościołem Seminaryjnym otwierającego Narodowe Czytanie „Dziadów”; 5 września 2026 r.
Narodowe Czytanie to zjawisko, któremu towarzyszę od lat. W tym roku jako ogólnopolska lektura pojawił się dramat „Dziady” Adama Mickiewicza. Przed siedmioma laty w „Plusie Minusie” zadałem pytanie, po co nam dzisiaj ten tekst („»Dziady« bez cheerleaderek”, 7-8 grudnia 2019; do przeczytania na plusminus.rp.pl). Dlaczego jest grany rzadko, a czasem używany tylko jako tworzywo dla kompletnie obcych Mickiewiczowi tez?
Pisałem to wtedy nie przy okazji Narodowego Czytania, a wystawienia tego jedynego w swoim rodzaju poetyckiego kolażu w warszawskim Teatrze Polskim. Janusz Wiśniewski zrobił jego względnie tradycyjną inscenizację, co samo w sobie było ewenementem. Teraz powtarzam te pytania.
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