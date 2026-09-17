Do ingerencji w dokumentację uczelnianego Senatu i w informacje, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni, miało dojść w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomiło prokuraturę Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o dwa dokumenty oznaczone identycznym numerem, ale opatrzone różnymi datami i dotyczące „zupełnie innych spraw”.

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Dwie różne sprawy pod tym samym numerem dokumentu. MS zawiadamia prokuraturę

„Wątpliwości dotyczą dwóch dokumentów oznaczonych tym samym numerem 308/26, lecz opatrzonych różnymi datami i odnoszących się do zupełnie innych spraw. Na obu widnieje podpis ówczesnego Rektora-Komendanta i Przewodniczącego Senatu dr Michała Sopińskiego. Nie chodzi zatem o niepodpisany projekt ani o roboczą wersję dokumentu – istnieją dwie podpisane uchwały, dotyczące różnych spraw, którym nadano ten sam numer” - czytamy w komunikacie MS.

Pierwszy z dokumentów to uchwała Senatu AWS z 9 czerwca 2026 roku. Dotyczy osoby, która miała pełnić obowiązki Rektora-Komendanta po jego odwołaniu. Z uchwały wynika, że obowiązki te przejąć miał dr hab. Sławomir Cudak, profesor uczelni. W dokumencie znalazł się także wynik głosowania: 14 głosów ważnych, z czego 13 oddanych „za”, a 1 wstrzymujący się. Istnienie tej uchwały potwierdzone jest, jak czytamy w komunikacie MS, protokołem z posiedzenia Senatu w dniu jej wydania.

„Mimo to uchwała nie jest obecnie dostępna w wykazie, a pod jej numerem w BIP AWS opublikowano inny dokument z 29 czerwca 2026 r., dotyczący prawa głosu członków Senatu przebywających na urlopie naukowym” - czytamy w komunikacie MS. - „Działanie Ministerstwa ma na celu zabezpieczenie materiałów źródłowych i danych umożliwiających ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń - w tym treści uchwał, sposobu ich oznaczania, publikacji oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzane zmiany. Resort przekaże prokuraturze całą posiadaną dokumentację” - czytamy.