Nowo powołany p.o. rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Sławomir Cudak na briefingu prasowym w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie
Do ingerencji w dokumentację uczelnianego Senatu i w informacje, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni, miało dojść w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomiło prokuraturę Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o dwa dokumenty oznaczone identycznym numerem, ale opatrzone różnymi datami i dotyczące „zupełnie innych spraw”.
„Wątpliwości dotyczą dwóch dokumentów oznaczonych tym samym numerem 308/26, lecz opatrzonych różnymi datami i odnoszących się do zupełnie innych spraw. Na obu widnieje podpis ówczesnego Rektora-Komendanta i Przewodniczącego Senatu dr Michała Sopińskiego. Nie chodzi zatem o niepodpisany projekt ani o roboczą wersję dokumentu – istnieją dwie podpisane uchwały, dotyczące różnych spraw, którym nadano ten sam numer” - czytamy w komunikacie MS.
Czytaj więcej
Sławomir Cudak, który - zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości - przejął obowiązki Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości nie zost...
Pierwszy z dokumentów to uchwała Senatu AWS z 9 czerwca 2026 roku. Dotyczy osoby, która miała pełnić obowiązki Rektora-Komendanta po jego odwołaniu. Z uchwały wynika, że obowiązki te przejąć miał dr hab. Sławomir Cudak, profesor uczelni. W dokumencie znalazł się także wynik głosowania: 14 głosów ważnych, z czego 13 oddanych „za”, a 1 wstrzymujący się. Istnienie tej uchwały potwierdzone jest, jak czytamy w komunikacie MS, protokołem z posiedzenia Senatu w dniu jej wydania.
„Mimo to uchwała nie jest obecnie dostępna w wykazie, a pod jej numerem w BIP AWS opublikowano inny dokument z 29 czerwca 2026 r., dotyczący prawa głosu członków Senatu przebywających na urlopie naukowym” - czytamy w komunikacie MS. - „Działanie Ministerstwa ma na celu zabezpieczenie materiałów źródłowych i danych umożliwiających ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń - w tym treści uchwał, sposobu ich oznaczania, publikacji oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzane zmiany. Resort przekaże prokuraturze całą posiadaną dokumentację” - czytamy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas