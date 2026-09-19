Decydenci ze świata futbolu już dawno zauważyli, że piłka nożna traci na popularności. Ludzie młodzi nie fascynują się nią tak jak kiedyś. Niektórzy twierdzą, że winę za to ponosi sama piłka nożna. Sport, w którym sporo jest biegania, ale gole padają stosunkowo rzadko, zaś sam mecz wymaga poświęcenia blisko dwóch godzin. Stąd już na ostatnim mundialu wprowadzono przerwy reklamowe (mające m.in. urozmaicić spotkania), a wielu widzów wybierało dziesięciominutowe skróty dostępne w internecie. Wciąż szuka się też rozwiązań, które podniosą atrakcyjność widowiska i zachęcą młodych ludzi do oglądania piłki w telewizji.