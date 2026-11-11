Materiał powstał we współpracy z ADP Polska

W rozmowie o wyzwaniach w HR nie sposób pominąć roli nowych technologii, w tym postępującej automatyzacji. Jak jednak zaznaczała Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska, zanim do danego procesu dołoży się technologię, trzeba sprawdzić, czy ten proces jest jeszcze aktualny. Zarówno ona, jak i druga uczestniczka podcastu „Rzeczpospolitej”, Magdalena Kardasz, menedżerka HR Operations EE &GBS w firmie Pandora, zwracały uwagę, że przy dużym nacisku na wdrażanie rozwiązań technologicznych działy HR mierzą się także z dużym wyzwaniem compliance – związanym z koniecznością dostosowania się do zmian przepisów.

Zdaniem Anny Barbachowskiej prawdziwym przełomem w HR było wprowadzenie podpisu elektronicznego, który jest prawnie równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wprawdzie nie zapewnia to jeszcze pełnej transformacji cyfrowej i odejścia od papieru, lecz daje działom HR kontrolę nad obiegiem dokumentów, przyspiesza pracę i pomaga oszczędzić czas, który wcześniej pochłaniało pilnowanie dokumentacji.

Również Magdalena Kardasz zwracała uwagę na nowe możliwości, jakie oferują rozwiązania cyfrowe w HR. Jej zdaniem bardzo ważna jest także niedostępna wcześniej możliwość zbudowania mechanizmu naczyń połączonych, który tworzą systemy informatyczne pochodzące od różnych dostawców. Tę możliwość wykorzystano już w Pandorze, gdzie system kadrowo-płacowy i platforma benefitowa współpracują ze sobą. Dane z obu systemów automatycznie trafiają do globalnego biura firmy, a tam są na bieżąco analizowane i udostępniane spółkom grupy.

Anna Barbachowska zwracała uwagę na zmieniające się oczekiwania pracowników wobec działów HR; teraz, gdy dzięki rozwiązaniom technologicznym ludzie mają już szybki dostęp do podstawowych informacji pracowniczych, do działu HR trafiają już sprawy trudniejsze, takie jak rozwój, zmiana stanowiska czy napięcia w zespole. W rezultacie HR coraz częściej staje się doradcą dla pracowników, a nie tylko administratorem.

Zmienia się też charakter danych HR. – Zamiast historycznych wskaźników absencji HR potrafi wskazywać trendy i zagrożenia, a także łączyć wskaźniki: zaangażowanie z absencją, nadgodzinami czy produktywnością – zaznaczała Anna Barbachowska.

Zmiany dotyczą także roli menedżerów. W ADP Polska liderzy kilkuosobowych zespołów wypełniają też przynajmniej co kwartał ankiety zaangażowania, które pozwalają szybko dostrzec np. problemy z przeciążeniem pracą. Zaangażowanie pracowników mierzy także Pandora, gdzie kierownicy sklepów mają na bieżąco dostęp do danych i ważnych wskaźników.

Wskazywanie przez HR czynników ryzyka czy sposobów optymalizacji kosztów zmienia postrzeganie HR przez zarządy. – Nie mówimy już, że „ wydaje mi się”, tylko podajemy liczby. Możemy na bieżąco mierzyć np. produktywność, porównując czas pracy i ilość transakcji – wyjaśniała menedżerka HR Operations w Pandorze. Zdaniem Anny Barbachowskiej duże znaczenie ma fakt, że działy HR już nie tylko podają informacje, ale również, dzięki analityce HR, łączą różne dane i wskaźniki. Analizując np. zaangażowanie, pokazują też absencje, gdyż absencje w zespole mogą oznaczać, że pracownicy są mniej zaangażowani, a także, siłą rzeczy, bardziej przepracowani, bo zastępują nieobecne osoby.

Obie ekspertki zaznaczały, że nawet przy najlepszym wsparciu technologicznym nie wszystko da się zrobić samodzielnie. – Staliśmy się partnerami, rozmawiamy z biznesem, widzimy ryzyka, jesteśmy w stanie wspólnie pewne rzeczy przeanalizować, ale bez zaangażowania samego biznesu, dyrektorów, zarządu nie rozwiążemy wszystkich problemów – podkreślała Anna Barbachowska.

Tę opinię podziela Magdalena Kardasz. – Faktycznie staliśmy się partnerem. Potrafimy wskazywać trendy, dostrzec zagrożenia i to dajemy naszym menedżerom. Ale jeśli chodzi np. o obniżenie rotacji, to jest gra do jednej bramki. Wszyscy musimy pracować na jeden cel – zaznaczała menedżerka HR Operations w Pandorze.

16 listopada 2026 r. w Hotelu Presidential Warsaw w Warszawie odbędzie się „Rzeczpospolita” HR Insights, wydarzenie poświęcone przyszłości rynku pracy i najważniejszym wyzwaniom zarządzania pracownikami. Eksperci, przedstawiciele biznesu i administracji publicznej będą dyskutować m.in. o zmianach w prawie pracy, AI, wyzwaniach demograficznych i niedoborze kompetencji.

Materiał powstał we współpracy z ADP Polska