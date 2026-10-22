Pieniądze są, efektów brak

Według badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI?” (497 średnich i dużych firm, październik–listopad 2025) AI wdrożyło lub wdraża 77 proc. przedsiębiorstw, wobec 62 proc. dwa lata wcześniej. Formalną strategię ma 59 proc. z nich. Mimo to 49 proc. przyznaje się do rozczarowania efektami działania sztucznej inteligencji. Narzędzia trafiają do ludzi szybciej niż kompetencje: 62 proc. firm udostępnia AI większości pracowników, ale całe zespoły szkoli tylko 43 proc.

To klasyczna luka wykonawcza. Zarząd zatwierdza inwestycję, dział IT ją dostarcza, a wartość rozmywa się na poziomie średniej kadry (sierżantów organizacji). AI nie naprawia słabej organizacji - bezlitośnie ją prześwietla.

Pięć błędów, które kosztują najwięcej

Twórcy programu BLT (Biznes – Ludzie – Technologia) w pracy z zarządami i liderami obserwują pięć powtarzalnych błędów:

1. Narzędzie przed problemem. Firma kupuje licencje i rozmawia o agentach, zanim ustali, który proces ma przynieść oszczędność lub przychód. Bez tego AI staje się kosztownym eksperymentem.

2. Założenie, że ludzie się dostosują. Oficjalnie wszyscy popierają zmianę, nieoficjalnie przeciągają decyzje i udowadniają, że „u nas to się nie sprawdzi”. Opór rzadko dotyczy technologii, częściej utraty kontroli i statusu. Z innych badań rynkowych wiemy, że pierwsi wyłączają się managerowie średniego szczebla.

3. Automatyzacja bałaganu. Proces oparty na wyjątkach, mailach i arkuszach Excela po automatyzacji pozostaje chaosem - tylko szybszym i droższym.

4. Wielki projekt zamiast eksperymentu. Pilotaż na całą organizację i półroczny harmonogram zamiast serii małych testów z jasnymi kryteriami sukcesu.

5. Ślepe zaufanie do modelu. AI brzmi pewnie, ale pewność tonu nie jest miarą trafności. Odpowiedzialności prawnej i reputacyjnej nie da się przenieść na algorytm. Ponosi ją organizacja i ludzie odpowiadający za konsekwencje błędnych decyzji podyktowanych przez model.

Żaden z tych błędów nie jest technologiczny. To zachowania menedżerów pod presją - a te można przewidzieć i rozwijać.

Trzy kompetencje, które chronią inwestycję

Zarządzanie sensem. Menedżer potrafi powiedzieć zespołowi, jaki problem biznesowy rozwiązuje AI, kto na tym zyska i jak zmieni się jego rola. Ogranicza błędy pierwszy i drugi.

Zarządzanie błędem. Menedżer traktuje nieudany test jako informację, nie powód do szukania winnych. Amy Edmondson z Harvard Business School wykazała w 1996 r., że lepiej kierowane zespoły szpitalne zgłaszały więcej błędów - nie dlatego, że myliły się częściej, lecz dlatego, że nie bały się o nich mówić. Ogranicza błędy trzeci i czwarty.

Zarządzanie decyzją. Menedżer wie, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić a nawet się zatrzymać, i sprawdza wiarygodność danych, zanim podpisze się pod rekomendacją modelu. Ogranicza błąd piąty.

HR jako architekt zmiany

Tu zaczyna się rola HR - i nie jest to rola dostawcy szkoleń. HR jest jedyną funkcją, która widzi jednocześnie strategię firmy i realne kompetencje ludzi mających ją wykonać. Dlatego powinien być przy stole od pierwszego dnia projektu AI, a nie po wyborze narzędzia.

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Świadomie prowadzony rozwój menedżerów zaczyna się od samoświadomości. Rzetelna diagnoza psychometryczna oparta na modelu Wielkiej Piątki, połączona z rozmową feedbackową, pokazuje każdemu liderowi, jak reaguje na niepewność i który z pięciu błędów grozi mu najbardziej. Jeden potrzebuje odwagi decyzyjnej, drugi cierpliwości do eksperymentu, trzeci umiejętności powiedzenia „nie wiem”.

Na tej podstawie HR może:

* zbudować wzorzec z profilu najlepszych menedżerów we własnej firmie, a nie z ogólnego modelu kompetencji,

* zaprojektować indywidualne ścieżki rozwoju powiązane z konkretnymi wdrożeniami,

* zmierzyć efekt powtórną diagnozą, która pokazuje zmianę zachowań, a nie deklaracji.

Zarząd dostaje wtedy coś, czego nie da mu żaden dostawca technologii: wiedzę, którzy liderzy są gotowi poprowadzić zmianę i gdzie leży ryzyko. Przed kolejną inwestycją w AI to właśnie pytanie warto zadać najpierw.

Artur Miernik – doradca w obszarze transformacji biznesowej, rynku pracy, HR i przywództwa. Pracuje na styku Biznes – Ludzie – Technologia (BLT), wspiera zarządy i liderów w transformacji AI oraz zmianie środowiska i organizacji pracy, wykorzystując podejście oparte na danych, psychologii i diagnostyce przywództwa.

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