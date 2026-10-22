Komisja Europejska ma 4 listopada przedstawić raport analizujący sytuację migracyjną w państwach członkowskich UE. Wnioski z dokumentu będą miały znaczenie dla ustalenia, które kraje zostaną objęte tzw. mechanizmem obowiązkowej solidarności, stanowiącym część nowego paktu o migracji i azylu.

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Polska z kolejnym wyłączeniem?

Mechanizm zobowiązuje państwa UE do wspierania krajów zmagających się ze zwiększoną presją migracyjną. Pomoc może polegać na relokacji migrantów, przekazywaniu środków finansowych lub zapewnianiu wsparcia technicznego i sprzętowego. Poszczególne państwa same decydują, w jaki sposób wypełnią swoje zobowiązania solidarnościowe.

Polska jest wyłączona z mechanizmu do końca 2026 r. W ocenie opublikowanej w 2025 r. Komisja Europejska zaliczyła nasz kraj zarówno do państw zagrożonych zwiększoną presją migracyjną, jak i do tych, które mierzą się z trudną sytuacją migracyjną. Uzasadnieniem była przede wszystkim duża liczba uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce oraz utrzymujące się próby nielegalnego przekraczania wschodniej granicy.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł unijnych, w tegorocznej ocenie KE ma podtrzymać podobne stanowisko. Komisja ma więc zaproponować państwom członkowskim, by Polska została wyłączona z mechanizmu także na kolejny rok. Zgodnie z informacjami PAP decyzja Rady UE w tej sprawie powinna mieć charakter formalny.

Państwa UE zadeklarowały mniej relokacji, niż planowano

Na 2026 r. Komisja Europejska przewidziała relokację 21 tys. osób oraz wkłady państw członkowskich o łącznej wartości 420 mln euro. Kraje UE zobowiązały się jednak do przyjęcia niespełna 9 tys. migrantów. Największy udział zadeklarowały Niemcy, które miały przyjąć 4,5 tys. osób.

W praktyce Berlin zobowiązał się do rozpatrywania wniosków azylowych osób, które przybyły do Niemiec z Włoch i Grecji. Zgodnie z unijnymi przepisami odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o azyl co do zasady spoczywa na pierwszym państwie członkowskim, do którego dotarł wnioskodawca.