Do zalania kilkusetmetrowego odcinka drogi ekspresowej S6 Sianów – Sławno doszło wieczorem 23 lutego 2026 r., zaledwie trzy miesiące po jej oddaniu do użytku, które nastąpiło 22 grudnia 2025 r. W efekcie zalania trasa między węzłami Karwice a Sławno Zachód została zablokowana w obu kierunkach. Wodę z jezdni musieli wypompowywać strażacy przy użyciu pomp wysokiej wydajności. Droga w kierunku Szczecina została odblokowana wieczorem 25 lutego, natomiast w kierunku Gdańska – po południu 26 lutego. Do tego czasu kierowcy musieli korzystać z objazdu dawnym przebiegiem DK6, przez co tworzyły się korki.

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GDDKiA sprawdziła prawidłowość wykonania zalanego odcinka drogi S6

Po zalaniu drogi prawidłowość jej wykonania sprawdzała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Stwierdzono, podobnie jak jeszcze przed oddaniem nowego odcinka drogi, że w „normalnych warunkach eksploatacji zbiorniki i system odwodnienia działały prawidłowo”, uwzględniały „duży zapas objętości na wypadek deszczów nawalnych”.

Jednak przy wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych system okazał się niewystarczający. Jak potwierdziła GDDKiA, zalanie odcinka drogi ekspresowej S6 wynikało ze splotu ekstremalnych czynników pogodowych, takich jak gwałtowne roztopy oraz opady deszczu przy zamarzniętym gruncie po długotrwałych mrozach.

– Te warunki drastycznie zmieniły wartość współczynnika spływu wód z terenów przyległych do drogi. Ogromna powierzchnia okolicznych pól zamieniła się w nieprzepuszczalną barierę dla wody roztopowej i wody opadowej. W efekcie niemal cała ich objętość została odprowadzona powierzchniowo do rowów drogowych oraz do zbiornika retencyjnego, którego dno również zamarzło, nie zapewniając zakładanej filtracji – przyznał w rozmowie z PAP w poniedziałek rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

GDDKiA zapowiada prace wzmacniające układ drogowy i system odprowadzania wody na zalanym odcinku S6

W związku z tym, aby trwale zabezpieczyć drogę przed zalaniem, GDDKiA zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na uodpornienie układu drogowego i systemu odwodnienia.

– Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji przez inżyniera kontraktu. Przyjęto rozwiązania obejmujące podwyższenie drogi technologicznej i umocnienie jej skarp, wymianę gruntu i pogłębienie dna zbiornika retencyjnego, wykonanie dodatkowych przelewów awaryjnych, poszerzenie rowów drogowych, wykonanie przegród i zastawek na rowach – powiedział Mateusz Grzeszczuk.

Rzecznik poinformował, że zgodnie z planem zadanie ma zostać zrealizowane przez wykonawcę odcinka S6 Sianów – Sławno, czyli konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Przypomnijmy, że umowa na realizację odcinka S6 Sianów–Sławno na kwotę 657,9 mln zł została podpisana z tym wykonawcą 30 września 2022 r.

– Nie będą to prace gwarancyjne. System odwodnienia był zaprojektowany prawidłowo – podkreślił Mateusz Grzeszczuk.

Jednocześnie wskazał, że prace ruszą po zakończeniu prowadzonych obecnie procedur, w tym związanych z zapewnieniem finansowania dla tych robót. Zaznaczył, że ich realizacja wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu drogowym.