Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom wybranych powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego kolejny komunikat w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Poinformowano o zakończeniu ataku i braku zagrożenia na terytorium Polski. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o uruchomieniu działań prewencyjnych w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.

Wcześniej mieszkańcy wybranych powiatów województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali komunikat o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Od godz. 6.30 alert obowiązywał na Podkarpaciu w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jarosławskim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, lubaczowskim, łańcuckim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, sanockim i strzyżowskim, a także w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie.

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Nowe powiaty objęte alertem na Lubelszczyźnie

W województwie lubelskim ostrzeżenie obejmowało powiaty: biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski, a także Zamość oraz powiat zamojski. Po rozszerzeniu komunikat otrzymali również mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego, a także Chełma i powiatu chełmskiego.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Działania przeprowadzono za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Jak podkreślono w komunikacie, „działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

DORSZ przekazało również, że na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.

Możliwe opóźnienia na lotnisku w Rzeszowie

O możliwych utrudnieniach w ruchu lotniczym poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W komunikacie opublikowanym na platformie X PAŻP ostrzegła, że ze względu na działania lotnictwa wojskowego na lotnisku w Rzeszowie mogą wystąpić opóźnienia lub czasowe wstrzymanie operacji lotniczych.

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Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to system powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych za pomocą wiadomości SMS. Komunikaty są przygotowywane między innymi na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, służby, w tym policję, straż pożarną i Straż Graniczną, a także urzędy oraz instytucje centralne.