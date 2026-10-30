Na spotkaniu w Atlancie Polskę będzie reprezentował wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Jak podało MSZ, Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie ok. 15 spotkań dwustronnych m.in. z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Płd.

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Polska uczestniczy w pracach G20 na prawach pełnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, które w tym roku przewodzą grupie. Warszawa dąży do tego, by uczestniczyć także w kolejnych szczytach G20. Niedawno premier Donald Tusk poinformował o otrzymaniu zaproszenia od premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama do udziału w pracach grupy G20 w przyszłym roku podczas brytyjskiej prezydencji.

MSZ w Moskwie zapowiedziało, że na spotkanie w Atlancie przybędzie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przyjazd ministra wzbudził kontrowersje wśród niektórych amerykańskich polityków. Ławrow jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 r. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Szefowie dyplomacji G20 spotykają się w Atlancie. O czym będą rozmawiać?

Uczestnicy spotkania w amerykańskim stanie Georgia omówią wpływ obecnych napięć politycznych na światową gospodarkę, w tym kwestie wolności żeglugi oraz bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz łańcuchów dostaw. Departament Stanu USA zapowiedział, że spotkanie na szczeblu szefów dyplomacji G20 ma przygotować grunt pod szczyt przywódców grupy, zaplanowany na 14-15 grudnia na Florydzie. Na tym wydarzeniu Polskę ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki. USA zaprosiły na szczyt także rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Rosja utrzymuje, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie jego uczestnictwa.

W związku ze spotkaniem ministrów na niektórych ulicach w centrum Atlanty wprowadzono ograniczenia ruchu. Zapowiedziano wzmocnione środki bezpieczeństwa, obejmujące m.in. obserwację dronową z powietrza i obecność pojazdów patrolowych wyposażonych w technologię wykrywania materiałów wybuchowych - podała miejscowa telewizja FOX 5.

Utworzona w 1999 r. grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych — m.in. USA, Niemcy, Francję, Chiny, Japonię, Indie i Rosję, oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.