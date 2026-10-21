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Adrian Zandberg
Partia Razem ma już gotowy plan na wybory w 2027 r. Chce odegrać rolę trzeciej siły i być alternatywą dla rozczarowanych wyborców koalicji rządzącej. W grudniu odbędzie się kongres partii Razem. O czym już zdecydowała partia? Nowa strategia wyborcza to nie wszystko, Razem chce też działać według nowego kalendarza wyborczego. Co w praktyce oznacza przedłużenie kadencji obecnych władz – np. o rok – współprzewodniczących Aleksandry Owcy i Adriana Zandberga.
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