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Razem ma plan na wybory. Chodzi o przedłużenie kadencji obecnych władz

Razem przed wyborami zmienia statut i przedłuży kadencję swoich władz – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”. To jeden z elementów planu partii na kampanię. Razem wie, że problemem nie są duże miasta. Harmonogram ofensywy jest już gotowy.

Publikacja: 21.10.2026 14:33

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Adrian Zandberg

Adrian Zandberg

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Michał Kolanko

Partia Razem ma już gotowy plan na wybory w 2027 r. Chce odegrać rolę trzeciej siły i być alternatywą dla rozczarowanych wyborców koalicji rządzącej. W grudniu odbędzie się kongres partii Razem. O czym już zdecydowała partia? Nowa strategia wyborcza to nie wszystko, Razem chce też działać według nowego kalendarza wyborczego. Co w praktyce oznacza przedłużenie kadencji obecnych władz – np. o rok – współprzewodniczących Aleksandry Owcy i Adriana Zandberga.

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