Partia Razem ma już gotowy plan na wybory w 2027 r. Chce odegrać rolę trzeciej siły i być alternatywą dla rozczarowanych wyborców koalicji rządzącej. W grudniu odbędzie się kongres partii Razem. O czym już zdecydowała partia? Nowa strategia wyborcza to nie wszystko, Razem chce też działać według nowego kalendarza wyborczego. Co w praktyce oznacza przedłużenie kadencji obecnych władz – np. o rok – współprzewodniczących Aleksandry Owcy i Adriana Zandberga.