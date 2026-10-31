W opublikowanym oświadczeniu Dariusz Zawistowski odniósł się do eskalacji konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał, że TK jest organem władzy sądowniczej, który musi pozostawać niezależny od wpływów politycznych, a jego sędziowie podlegają wyłącznie konstytucji.

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Zdaniem Zawistowskiego kwestie dotyczące funkcjonowania Trybunału powinny być rozstrzygane wyłącznie przez jego sędziów. Przewodniczący KRS ocenił, że dalsza eskalacja konfliktu nie tylko nie przyczyni się do rozwiązania problemów tej instytucji, ale może jeszcze bardziej pogłębić trwający kryzys. Podkreślił, że Trybunał od dłuższego czasu nie jest w stanie należycie wypełniać swojej ustrojowej roli.

W ocenie Zawistowskiego przyczyną tej sytuacji jest ingerencja władz politycznych w niezależność TK. Ostrzegł, że taki stan rzeczy godzi w podstawowe prawa obywateli i zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu państwa.

Przewodniczący KRS wskazuje sposób rozwiązania kryzysu w TK

Według Zawistowskiego najpilniejszym zadaniem jest przywrócenie Trybunałowi Konstytucyjnemu możliwości normalnego działania przy pełnym poszanowaniu obowiązującego prawa. Zaznaczył, że żadna z władz politycznych nie może naruszać bezpieczeństwa ani praw sędziów wybranych do Trybunału.

Przewodniczący KRS przypomniał również, że wyłączne prawo wyboru sędziów TK przysługuje Sejmowi. Podkreślił przy tym, że wszyscy sędziowie wybrani przez parlament powinni być traktowani zgodnie z przysługującym im statusem.

W jego ocenie najprostszym i najpewniejszym sposobem przezwyciężenia obecnego kryzysu byłoby umożliwienie wszystkim wybranym sędziom udziału w orzekaniu. Takie rozwiązanie, zdaniem Zawistowskiego, pozwoliłoby stopniowo przywrócić Trybunałowi zdolność do wykonywania jego konstytucyjnych obowiązków.

Przewodniczący KRS zwrócił także uwagę na szczególną rolę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że to właśnie na tym organie, w którego skład wchodzą sędziowie TK wybrani przez Sejm, spoczywa obecnie główna odpowiedzialność za przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału.

W swoim oświadczeniu Zawistowski nie opowiedział się jednoznacznie po żadnej ze stron sporu o kierownictwo TK. Skupił się natomiast na konieczności poszanowania niezależności sądownictwa, praw wszystkich wybranych sędziów oraz znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby zakończyć kryzys bez dalszego zaostrzania konfliktu politycznego.