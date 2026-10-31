Premier Donald Tusk wygłosi w sobotę o godz. 20 orędzie. Informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Wystąpienie szefa rządu zaplanowano w czasie narastającego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zabierze głos

W piątek wieczorem na stronie TK opublikowano informację o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą Trybunałem została sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

W związku z jej informacją o możliwym zagrożeniu dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników na teren przed siedzibą TK skierowano policję. Doszło również do próby siłowego przedostania się protestujących na teren instytucji. W sobotę przed Trybunałem nadal gromadzili się demonstranci, a Aleja Szucha pozostawała nieprzejezdna.

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Tusk wcześniej zabrał głos w sprawie praworządności. „Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” - napisał w serwisie X.

Sprawa TK wywołała reakcje także w Parlamencie Europejskim

Do wydarzeń w Polsce odnieśli się również współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim Nicola Procaccini i Patryk Jaki. W opublikowanym oświadczeniu potępili działania rządu Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego, określając je jako naruszenie praworządności.

Politycy zadeklarowali poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego i wezwali instytucje europejskie do zainteresowania się sytuacją w Polsce. Patryk Jaki zarzucił rządowi próbę przejęcia kontroli nad Trybunałem. Z kolei Procaccini mówił o zagrożeniu dla niezależności sądownictwa i konstytucyjnych zabezpieczeń.