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Policja oraz karetki pogotowia na Rynku Głównym w Krakowie
Około godz. 15 w sobotę nasz rozmówca usłyszał huk. – Nagle usłyszałem odgłosy przypominające strzały. Nigdy wcześniej nie byłem świadkiem takiej sceny, ale wydało mi się, że to strzały. Podbiegłem do okna i zobaczyłem, że od strony Rynku w stronę Wawelu ucieka samochód, ścigany przez radiowóz policji. Drugie auto to był chyba radiowóz straży miejskiej – opowiada „Rzeczpospolitej” Maciej Pach, mieszkaniec Starego Miasta w Krakowie.
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