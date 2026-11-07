Około godz. 15 w sobotę nasz rozmówca usłyszał huk. – Nagle usłyszałem odgłosy przypominające strzały. Nigdy wcześniej nie byłem świadkiem takiej sceny, ale wydało mi się, że to strzały. Podbiegłem do okna i zobaczyłem, że od strony Rynku w stronę Wawelu ucieka samochód, ścigany przez radiowóz policji. Drugie auto to był chyba radiowóz straży miejskiej – opowiada „Rzeczpospolitej” Maciej Pach, mieszkaniec Starego Miasta w Krakowie.