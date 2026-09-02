Z tego artykułu dowiesz się: Jak wysoką, rekordową karę nałożono na polską firmę za sprzedaż luksusowych towarów do Rosji.

Dlaczego liczba i wartość kar za łamanie sankcji dynamicznie wzrosła w ostatnim czasie.

Jakie metody stosują przedsiębiorcy, aby ominąć ograniczenia w handlu z Rosją.

Które towary, mimo obostrzeń, wciąż dominują w polskim eksporcie i imporcie z tego kierunku.

Od napaści na Ukrainę handel z Rosją jest coraz bardziej ograniczany unijnymi sankcjami i rozporządzeniami. Jest też jednak bardzo zyskowny i niektórym firmom trudno z niego zrezygnować, za co w tym roku posypały się kary. Rekordową karę otrzymał handlarz luksusowymi pojazdami ze Śląska. Kary za łamanie unijnych zakazów są nakładane od 2022 r. w związku z wojną na Ukrainie. Od tego czasu Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła na polskie firmy 223 kary na łączną kwotę ok. 106,4 mln zł. Kary objęły 183 podmioty.

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Kara za sprzedaż luksusu Rosjanom

Jeszcze w czerwcu Ministerstwo Finansów poinformowało, że śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) nałożyła 20 mln zł kary za naruszenia sankcji na przedsiębiorcę ze Śląska, za sprzedaż luksusowych samochodów i motocykla o wartości ponad 19 mln euro. Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wykazali w kontroli, że w pierwszym półroczu 2023 r. ta firma sprzedała "poza Unię Europejską" 177 samochodów i jeden motocykl.

Luksusowe pojazdy trafiały do Rosji przez Białoruś i tam zostały zarejestrowane. Wartość pojedynczych pojazdów przekraczała 50 tys. euro. Naczelnik urzędu wydał więc decyzję nakładającą na spółkę 20 mln zł kary i wykorzystał tu jej maksymalny możliwy wymiar. Według resortu finansów stało się tak ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta.

Skala jest dużo większa, a kar przybywa w błyskawicznym tempie

To był przypadek jednej firmy, ale skala procederu jest dużo większa. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", do końca lipca 2026 r. za naruszenia środków ograniczających obowiązujących w związku z wojną na Ukrainie, KAS nałożyła na polskie firmy 223 kary na łączną kwotę ok. 106,4 mln zł. Wymierzanie kar ogromnie przyspieszyło w tym roku.

Kary mają dwa podstawowe źródła, to rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 31 lipca 2014 r., wydane po aneksji Krymu przez Rosję, które pośród różnych sankcji i ograniczeń nałożonych na wymianę towarów i technologii z Rosją, zakazuje też sprzedaży towarów luksusowych do Rosji. Drugim źródłem kar dla polskich firm są pozostałe przepisy sankcyjne (m.in. rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, 269/2014 oraz wdrożoną po napaści na Ukrainę ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z 13 kwietnia 2022 r.).

I na podstawie tego pierwszego rozporządzenia Rady polska skarbówka nałożyła do końca lipca łącznie 158 decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne na kwotę ponad 65,4 mln zł, zdecydowaną większość w tym roku. O ile w 2023 r. nałożono jedynie 2 decyzje na kwotę niespełna 80 tys. zł, rok później było to już 13 decyzji na łącznie 1,6 mln zł. W 2025 r. były to 33 decyzje na ponad 8 mln zł, ale w zaledwie siedem miesięcy 2026 r. padł rekord – KAS wydała aż 110 decyzji o karach na kwotę ponad 55,6 mln zł.

Ponadto za naruszenia innych przepisów sankcyjnych (m.in. Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r., Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.) organy KAS wydały 65 decyzji nakładających kary pieniężne na kwotę ponad 40,9 mln zł. Łącznie mamy więc 106 mln zł i 183 ukarane podmioty, w tym osoby fizyczne.

Wojna trwa, handel też

Jak wynika z danych GUS, po napaści Rosji na Ukrainę eksport z Polski zmalał, ale nie zamarł. O ile w 2021 r., w ostatnim roku przed pełnoskalową agresją na Ukrainę, Polska wysłała do Rosji towary warte 31 mld zł, to po czterech latach wojny, w 2025 r. polski eksport do Rosji wyniósł 9,1 mld zł. Najwięcej były warte produkty przemysłu chemicznego (3 mld zł), następnie żywność (1,9 mld zł) oraz maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektroniczny (852 mln zł).

Trwa też import z Rosji, w 2025 r. Polska sprowadziła rosyjskie towary warte 5,7 mld zł, w tym najwięcej "produktów przemysłu chemicznego i pokrewnych" (3,4 mld zł), następnie metale nieszlachetne warte 1,1 mld zł oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego za 716 mln zł.