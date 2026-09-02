Uruchomienie wielkiego pieca „Schwelgern 2” w zakładzie w Duisburgu nastąpiło w 1993 r. Piec ma wysokość 110 m oraz palenisko o średnicy 14,9 m i dziennie produkuje ok. 12 000 ton surówki żelaza.

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Remont największego wielkiego pieca w Europie

Remont wielkiego pieca „Schwelgern 2” obejmie m.in. prace przy centralnych układach chłodzenia oraz prace konserwacyjne w układach pomocniczych, takich jak oczyszczanie gazów i granulacja żużla.

W komunikacie Thyssenkrupp poświęconym remontowi podano, że celem prac „[…] jest optymalizacja dostępności technicznej wielkiego pieca i zapewnienie jego niezawodnej pracy przez wiele lat”.

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Koncerny stalowe apelują o reformę systemu EU ETS

Jednocześnie, jak przypomina WNP, w całej Unii Europejskiej zapowiadane jest powolne wygaszanie wielkich pieców. O opóźnienie tego procesu walczą unijne koncerny.

Thyssenkrupp Steel, ArcelorMittal Europe i Voestalpine wystosowały w czerwcu wspólny apel wzywający do reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Ich zdaniem obecne rozwiązanie zagraża europejskiemu przemysłowi. Bez reformy EU ETS koszty produkcji stali w Unii Europejskiej mogą wzrosnąć o ok. 50 proc. do początku lat 30. XXI wieku, uderzając w konkurencyjność przemysłu. Ponadto, według koncernów, UE powinna spodziewać się spadku produkcji stali o 30–40 proc. i zagrożenia dla 5 mln miejsc pracy w łańcuchu wartości.

– System ETS wymaga weryfikacji rzeczywistości. Nie odzwierciedla on dzisiejszej rzeczywistości przemysłowej Europy, gdzie konkurencyjność i transformacja są coraz bardziej niekompatybilne. Dlatego potrzebujemy przerwy w egzekwowaniu kosztów, aby system ETS mógł zabezpieczyć transformację i uniknąć dyskryminowania pionierów, takich jak my. Reforma musi przyczynić się do skutecznego pogodzenia ochrony klimatu i rozwoju przemysłu dla przyszłości Europy – powiedziała Marie Jaroni, prezes Thyssenkrupp Steel cytowana przez WNP.