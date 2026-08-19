Eksperymentalna spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa firm Merck i Moderna wykazała pozytywne wstępne wyniki w swoim pierwszym badaniu w późnej fazie – ogłosiły firmy w środę, zbliżając je o krok do złożenia wniosku o zatwierdzenie tej opcji leczenia. Zastrzyk oparty na mRNA w połączeniu z immunoterapią Keytruda firmy Merck spełnił kluczowe cele w badaniu fazy 3 obejmującym ponad 1100 pacjentów z czerniakiem o podwyższonym ryzyku lub zaawansowanym, u których wykrywalny nowotwór został całkowicie usunięty chirurgicznie.
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Akcje Moderny zyskiwały więc w środę, na początku sesji, ponad 120 proc., a papiery Merck rosły o niemal 11 proc.
– To wielki moment dla medycyny, wielki moment dla pacjentów – stwierdził w wywiadzie dla CNBC Stephane Bancel, dyrektor generalny Moderny.
– Merck i Moderna prawdopodobnie zaczną w ciągu najbliższych kilku miesięcy rozmawiać z agencjami regulacyjnymi na temat nowego produktu i jego bezpieczeństwa – zapowiedział dr Dean Li, prezes Merck Research Laboratories
Połączony schemat leczenia spełnił główny cel badania, jakim było istotne wydłużenie czasu, przez który pacjenci żyli bez nawrotu czerniaka, w porównaniu z samym Keytrudą. Leczenie zmniejszyło również ryzyko rozprzestrzenienia się nowotworu do odległych części ciała. Te wyniki opierają się na pozytywnych danych z badania fazy 2 nad tym samym schematem z wcześniejszej części tego roku. Wstępne dane sugerują, że ta kombinacja może stać się nową opcją leczenia czerniaka, który stanowi zaledwie około 1 proc. nowotworów skóry, ale odpowiada za zdecydowaną większość zgonów wśród nich. Większość nawrotów czerniaka pojawia się w ciągu pierwszych dwóch-trzech lat po początkowym leczeniu i usunięciu.
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– Pacjenci z czerniakiem „są zmuszeni zmierzyć się z nową powagą tej diagnozy, a następnie przejść nieprzyjemne zabiegi, takie jak operacja, a potem martwią się o powrót nowotworu – powiedziała dr Jane Healy, szefowa wczesnego rozwoju onkologii w firmie Merck. Nazwała „bardzo ekscytującym” fakt, że terapia przyniosła „klinicznie istotną poprawę” w porównaniu z Keytrudą – standardem leczenia czerniaka – i była dobrze tolerowana przez pacjentów. Skutki uboczne były podobne do innych szczepionek, które ludzie zazwyczaj otrzymują na inne choroby – zauważyła Healy.
Każdy nowotwór ma unikalny zestaw mutacji, nawet wśród pacjentów z tym samym rodzajem raka. Spersonalizowana szczepionka firm Merck i Moderna jest zaprojektowana tak, by celować w konkretne mutacje w nowotworze każdego pacjenta, zamiast stosować podejście uniwersalne. Chodzi o to, by wytrenować układ odpornościowy do rozpoznawania i niszczenia tych unikalnych markerów nowotworowych, a następnie połączyć tę odpowiedź z Keytrudą, która pomaga organizmowi skuteczniej atakować raka.
Merck i Moderna badają szczepionkę w kilku próbach obejmujących inne nowotwory, takie jak niedrobnokomórkowy rak płuca, rak pęcherza moczowego i rak nerkowokomórkowy.
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