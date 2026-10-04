Jak podają agencje, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w Kijowie, że jego przyjazd jest gestem wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. „Przyjechałem dziś do Kijowa, ponieważ w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego naszego wsparcia” – powiedział Merz.

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Przypomniał, że wojska rosyjskie bombardują miasta, budynki mieszkalne i ciepłownie. – Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam – przyznał.

Nieoficjalnie: Niemcy przekażą Ukrainie drony przechwytujące i broń dalekiego zasięgu

Merzowi towarzyszą ministra gospodarki Katherina Reiche oraz 10 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej i energetycznej. W ukraińskiej stolicy kanclerz Niemiec spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. – Powiem dziś prezydentowi Zełenskiemu: „Nadal możecie liczyć na naszą pomoc” – zadeklarował szef niemieckiego rządu.

Agencja DPA napisała, że kanclerz Niemiec ma obiecać Ukrainie dalszą konkretną pomoc w walce obronnej przeciwko Rosji. Według źródeł rządowych Merz zamierza zapewnić ukraińskie siły zbrojne o rychłej dostawie tysięcy dronów przechwytujących, które mogą służyć do zwalczania znacznie szybszych, a przez to szczególnie niebezpiecznych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym.

Ponadto ma zostać przyspieszona produkcja broni dalekiego zasięgu, za pomocą której można atakować linie zaopatrzenia na terytorium Rosji, za linią frontu. Łącznie na te cele ma zostać uruchomiony miliard euro z zatwierdzonych już środków budżetowych. Na naprawę i odbudowę zniszczonych elektrowni przeznaczone zostanie kolejne 350 mln euro.

Przypomnijmy, iż w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Reutersem zapowiedział, że Ukraina zamierza nasilić ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Ma to być odpowiedź na – jak twierdzi ukraiński prezydent – nową strategię rosyjskich ataków, obejmującą coraz szerszą grupę celów infrastrukturalnych i cywilnych.