W rozmowie z Reutersem Zełenski powiedział, że Ukraina zamierza nasilić ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Ma to być odpowiedź na – jak twierdzi ukraiński prezydent – nową strategię rosyjskich ataków, obejmującą coraz szerszą grupę celów infrastrukturalnych i cywilnych.

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Ukraiński wywiad dotarł do założeń „nowej doktryny” Putina

Według Zełenskiego ukraiński wywiad zdobył dokumenty wskazujące, że Władimir Putin miał przyjąć przed nadchodzącą zimą „nową doktrynę” działań wojennych. Zakłada ona między innymi atakowanie infrastruktury, obiektów logistycznych, dróg, szkół i szpitali. Celem rosyjskich działań ma być wywieranie presji na mieszkańców i skłonienie ich do opuszczania Kijowa oraz innych ukraińskich miast.

Kreml nie odpowiedział na pytania Reutersa. Rosyjskie MSZ przekazało natomiast, że Moskwa będzie kontynuowała ataki na cele, przedstawiając je jako odwet za działania Ukrainy.

Obie strony zaprzeczają, że celowo atakują ludność cywilną.

„Jeśli zaatakują naszą energetykę, odpowiemy”

W ostatnich dniach rosyjskie drony i pociski ponownie uderzały w Kijów. Według strony ukraińskiej celem były m.in. obiekty energetyczne i telekomunikacyjne, a także infrastruktura drogowa i kolejowa. Rosjanie mieli po raz pierwszy zaatakować również mosty na Dnieprze łączące wschodnią i zachodnią część stolicy.

Zełenski zapowiedział, że Ukraina zamierza odpowiedzieć na te działania, ale nie będzie atakowała cywilnej infrastruktury bez rozróżnienia.

Jak wyjaśnił, ukraińskie uderzenia mają koncentrować się przede wszystkim na rosyjskiej energetyce, w tym rafineriach, które zapewniają Moskwie dochody wykorzystywane do finansowania wojny.

Prezydent Ukrainy odniósł się również do wcześniejszego apelu Donalda Trumpa o powstrzymanie ataków na rosyjskie instalacje naftowe. Amerykański prezydent argumentował, że ukraińskie uderzenia przyczyniają się do wzrostu światowych cen oleju napędowego.

Zełenski stwierdził jednak, że nie otrzymał od Rosji sygnałów świadczących o zainteresowaniu zawieszeniem broni obejmującym infrastrukturę energetyczną.

Pocisk FP-9 może być gotowy jesienią

W tym tygodniu Ukraina poinformowała o pierwszym bojowym wykorzystaniu własnego pocisku balistycznego FP-7. Jego deklarowany zasięg wynosi około 250 kilometrów. Kolejną konstrukcją ma być FP-9. Firma Fire Point, która pracuje nad pociskiem, informowała wcześniej, że jego zasięg może pozwolić na zaatakowanie Moskwy.

Zełenski przekazał Reutersowi, że naciskał na producenta, aby przyspieszył prace. – Powiedziałem im: gdzie jest mój FP-9? Potrzebujemy FP-9 – relacjonował. Dodał, że jest przekonany, iż pocisk będzie gotowy jesienią.

Nie oznacza to jednak, że Ukraina dysponuje już taką bronią. FP-9 pozostaje na etapie prac rozwojowych, a jego deklarowane możliwości pochodzą od producenta.

Kijów przygotowuje się do rosyjskich ataków zimą

Ukraińskie władze spodziewają się, że Rosja zgromadziła setki pocisków balistycznych przed zimową kampanią przeciwko infrastrukturze energetycznej i wodociągowej. W poprzednim sezonie rosyjskie ataki powodowały wielodniowe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania.

Problemem dla ukraińskiej obrony powietrznej są także nowe, napędzane silnikami odrzutowymi wersje dronów Shahed. Według Zełenskiego ukraińskie F-16 i MiG-i przechwytują około 60 proc. takich maszyn, jednak zapasy amunicji kalibru 20 mm do samolotów są ograniczone.

Ukraina rozwija więc kolejne sposoby ich zwalczania. Kijów zwiększa możliwości walki radioelektronicznej i pracuje nad dronami przechwytującymi. Zełenski poinformował, że testy dwóch nowych modeli wykazały dotąd około 30-proc. skuteczność.

W drugiej połowie października Ukraina ma również otrzymać pierwszą partię niewielkich pocisków obrony powietrznej przeznaczonych do zwalczania nowych Shahedów.