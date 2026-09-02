- W kształceniu przyszłych prawników musimy korzystać z płatnych programów komputerowych. Jeżeli młodzi prawnicy chcą zdawać na aplikację, to musimy udostępniać im testy, bo nie wszystkich stać na ich samodzielny zakup. Te testy przygotowują do aplikacji. To nie są małe pieniądze. Jeżeli chcemy, żeby ludzie, którzy chcą pracować w służbach, mieli o tym pojęcie, musimy im zapewnić laboratoria. Żeby młodzi prawnicy po prostu mieli należyte pojęcie o prawie wykonując zawody prawnicze, to potrzebujemy na to pieniędzy - powiedziała PAP dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Krystyna Szczechowicz.

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90 dziekanów i ich zastępców spotkało się w Olsztynie

W środę w Olsztynie rozpoczęła się ogólnopolska konferencja dziekanów wydziałów prawa z całej Polski i ich zastępców - w sumie na spotkanie w Olsztynie przyjechało ponad 90 osób. Dziekan wydziału prawa w Olsztynie powiedziała PAP, że uczestnicy konferencji reprezentują wszystkie ośrodki akademickie w kraju kształcące prawników. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie nakładów na kształcenie przyszłych prawników.

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- Niestety, jeżeli chodzi o środki, które teraz przypadają nam na jednego studenta, to jesteśmy zepchnięci wśród nauk społecznych na ubocze. Na jednego studenta mamy mniej niż na przykład dziennikarstwo, nauki o rodzinie czy nawet politologia - wymieniła dr hab. Krystyna Szczechowicz. Dodała, że postulat zwiększenia finansowania studentów prawa nie jest nowy, wcześniej z podobnymi apelami występowali m.in. dziekani prawa z 16 polskich uniwersytetów.

- Zwracaliśmy się do ministra nauki o zwiększenie dofinansowania i nadal będziemy o to prosić. Zwracaliśmy się też o wsparcie do ministra sprawiedliwości, bo jakość kształcenia prawników jest dla nas bardzo ważna - dodała dziekan Szczechowicz.

Obrady dziekanów wydziału prawa polskich uczelni potrwają w Olsztynie do piątku. Spotkanie odbywa się pod patronatem medialnym Polskiej Agencji Prasowej. Konferencja jest finansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Wektory Nauki.