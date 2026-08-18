W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Allegro i InPost negocjują nową umowę

Relacje Allegro i InPostu stają się coraz bardziej napięte. Obie firmy od lat współpracują, ale jednocześnie rozwijają własne strategie logistyczne i coraz mocniej konkurują o rynek e-commerce. InPost w 2025 r. skierował sprawę do sądu arbitrażowego, kwestionując sposób prezentowania opcji dostawy na platformie Allegro. Postępowanie zostało zawieszone na czas negocjacji nowej, długoterminowej umowy, która ma obowiązywać do 2031 r..

Iran ostrzega USA przed eskalacją

Wygasło 60-dniowe tymczasowe porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Teheran wezwał Waszyngton do realizacji zapisów czerwcowej umowy i ostrzegł, że w przeciwnym razie może przejść do ofensywy. Donald Trump nie zamierza jednak ustępować i ponownie zapowiedział presję na Iran oraz działania dotyczące Cieśniny Ormuz.

Chiński przemysł i konsumpcja zwalniają

Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w lipcu zaledwie o 4,5 proc. rok do roku. To najniższa dynamika od 3,5 roku. Słabiej od oczekiwań wypadła także sprzedaż detaliczna, która zwiększyła się tylko o 0,6 proc. Gospodarka Państwa Środka coraz mocniej opiera się więc na eksporcie, co przy rosnącym protekcjonizmie na świecie może w przyszłości stać się poważnym problemem.

Czytaj więcej Gospodarka Chiński przekręt? Jak Pekin ma obchodzić cła Waszyngtonu Ponad 40 krajów, w tym Kanada, Meksyk i Japonia, ma pomagać Chinom w omijaniu amerykańskich ceł zaporowych poprzez przekierowywanie handlu przez ic...

Niemieckie drony trafią do Japonii?

Niemiecki producent dronów Helsing współpracuje z japońską firmą Rakuten przy potencjalnej dostawie dronów bojowych dla japońskiej armii. Japońskie siły zbrojne już testują niemieckie konstrukcje, a umowa może zostać podpisana jeszcze w tym roku. Współpraca ma obejmować nie tylko dostawy sprzętu, ale także przekazanie technologii i know-how japońskiemu sektorowi zbrojeniowemu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.