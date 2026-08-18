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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Relacje Allegro i InPostu stają się coraz bardziej napięte. Obie firmy od lat współpracują, ale jednocześnie rozwijają własne strategie logistyczne i coraz mocniej konkurują o rynek e-commerce. InPost w 2025 r. skierował sprawę do sądu arbitrażowego, kwestionując sposób prezentowania opcji dostawy na platformie Allegro. Postępowanie zostało zawieszone na czas negocjacji nowej, długoterminowej umowy, która ma obowiązywać do 2031 r..
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Firmy nadal współpracują, ale odkąd weszły na terytorium rywala, sytuacja się zaogniła. Allegro rozwija swój system dostaw, z kolei InPost idzie w...
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Wygasło 60-dniowe tymczasowe porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Teheran wezwał Waszyngton do realizacji zapisów czerwcowej umowy i ostrzegł, że w przeciwnym razie może przejść do ofensywy. Donald Trump nie zamierza jednak ustępować i ponownie zapowiedział presję na Iran oraz działania dotyczące Cieśniny Ormuz.
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Teheran daje Waszyngtonowi kilka tygodni na wdrożenie czerwcowego porozumienia. Jeśli dyplomacja zawiedzie, Iran zapowiada przejście z defensywy do...
Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w lipcu zaledwie o 4,5 proc. rok do roku. To najniższa dynamika od 3,5 roku. Słabiej od oczekiwań wypadła także sprzedaż detaliczna, która zwiększyła się tylko o 0,6 proc. Gospodarka Państwa Środka coraz mocniej opiera się więc na eksporcie, co przy rosnącym protekcjonizmie na świecie może w przyszłości stać się poważnym problemem.
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Ponad 40 krajów, w tym Kanada, Meksyk i Japonia, ma pomagać Chinom w omijaniu amerykańskich ceł zaporowych poprzez przekierowywanie handlu przez ic...
Niemiecki producent dronów Helsing współpracuje z japońską firmą Rakuten przy potencjalnej dostawie dronów bojowych dla japońskiej armii. Japońskie siły zbrojne już testują niemieckie konstrukcje, a umowa może zostać podpisana jeszcze w tym roku. Współpraca ma obejmować nie tylko dostawy sprzętu, ale także przekazanie technologii i know-how japońskiemu sektorowi zbrojeniowemu.
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Niemiecka firma Helsing SE, specjalizująca się w rozwoju technologii wojskowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), rozpoczęła seryjną pr...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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