Ponad 28 tys. pracowników mają objąć zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy od stycznia do końca lipca tego roku. To wprawdzie nadal sporo i więcej niż w tym samym okresie pierwszych lat po pandemii, ale ponad trzykrotnie mniej niż w rekordowym 2025 r., gdy statystyki planowanych zwolnień zawyżyły o 52 tys. osób zgłoszone w marcu wypowiedzenia zmieniające w Poczcie Polskiej, które objęły niemal wszystkich pracowników (zdecydowana większość przyjęła nowe warunki).
Jednak nawet bez Poczty Polskiej skala zwolnień zgłoszonych w ciągu siedmiu miesięcy 2026 r. jest o ponad jedną czwartą mniejsza niż rok wcześniej. Znacznie mniejsza w ujęciu rocznym – o ponad jedną trzecią – była też skala zwolnień grupowych zrealizowanych w pierwszej połowie br. (danych za lipiec jeszcze nie ma).
Tym spadkom nie dziwi się Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), który zwraca uwagę na poprawiającą się koniunkturę w gospodarce, w tym przyspieszenie wzrostu PKB w II kwartale i rosnącą produkcję przemysłową, wspieraną m.in. przez związaną z obronnością produkcję specjalną, a także realizację projektów z KPO.
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Ekspert KIG zwraca uwagę, że coraz bardziej oddalamy się od słabego okresu dla gospodarki (w 2023 i w pierwszej połowie 2024 r.), który w kolejnych miesiącach wywołał w części branż radykalne zmiany, w tym zamknięcia zakładów oraz restrukturyzacje i upadki firm. Zdaniem Soroczyńskiego, widoczny od połowy 2024 r. wzrost skali zwolnień grupowych był właśnie efektem tych zmian.
Ich wpływ jest teraz znacznie mniejszy, choć nadal widoczny w tym roku, gdy większe zwolnienia grupowe ogłosiły m.in.: spółka Signify Poland, która do końca br. zamierza zredukować prawie 300 stanowisk, głównie w fabryce oświetlenia w Pile, czy IKEA Industry, która w kwietniu zgłosiła plany zwolnienia 160 pracowników (jednej trzeciej) w fabryce w Goleniowie i ok. 240 pracowników fabryki w Wielbarku. W ostatnich tygodniach szerokim echem w mediach odbiła się lipcowa zapowiedź zwolnienia kilkuset osób w zakładach grupy Grenvia-Famur: w nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych Nowomag (ma zostać zamknięta) oraz zakładzie w Gorlicach. W lipcu o zwolnieniach grupowych, które mają objąć do końca I kw. 2027 r. do 950 osób poinformował też VeloBank, który niedawno przejął detaliczną część Citi Handlowego.
Tegoroczne statystyki zwolnień grupowych dowodzą, że nawet nadzieje na wzrost inwestycji z KPO i SAFE oraz związaną z tym poprawę koniunktury nie zapewniają ochrony przed większymi cięciami zatrudnienia, szczególnie tymi, które wynikają z transformacji gospodarki. Tymczasem jak w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówiła Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku, w Polsce szykuje się transformacja na wielką skalę, która jest konieczna dla utrzymania obecnego tempa rozwoju gospodarczego.
– Zjawisko zwolnień grupowych występuje cały czas, i to od lat. Teraz dotyczy np. branż, do których wchodzą nowe technologie i automatyzacja. Banki rezygnują z placówek na rzecz kontaktu przez komputer lub telefon, co powoduje zwolnienia w sektorze bankowym w całej Europie. W sklepach pojawiają się kasy samoobsługowe, czyli liczba osób potrzebnych do obsługi się zmniejsza – mówi Ewa Flaszyńska, dyrektorka Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz adiunktka w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. W swej książce „Zredukowani. Wsparcie pracowników zwalnianych grupowo w Polsce i w Europie” zwraca uwagę, że zwolnienia grupowe stają się stałym elementem europejskich rynków pracy.
– Polski rynek pracy jest na tle Europy w dobrym stanie, pomimo dużej liczby zwolnień i sporej liczby bezrobotnych – twierdzi Piotr Kuron, dyrektor w firmie LHH, która specjalizuje się w usługach wsparcia dla zwalnianych pracowników (outplacementu). Również w jej danych widać spadek liczby i skali projektów zwolnień grupowych, ale i tak przybywa osób dołączających do finansowanych przez firmy programów outplacementowych LHH. Łącznie jest ich nawet o 10-12 proc. więcej niż przed rokiem, co oznacza, że część pracodawców nadal zmniejsza zatrudnienie, choć na ogół firmy starają się unikać zwolnień grupowych m.in. ze względu na długotrwałe procedury i koszty wizerunkowe.
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W sierpniowym badaniu koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego co 10. ankietowana firma deklarowała plany wzrostu zatrudnienia w najbliższych miesiącach, ale taka sama grupa zapowiadała jego ograniczenie. Przekraczająca w lipcu 906 tys. liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jest większa prawie o 76 tys. niż rok wcześniej, co dowodzi, że znalezienie pracy nie jest dziś w wielu branżach i miejscach łatwe.
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Zdaniem eksperta LHH, coraz częściej pojawiają się też zwolnienia będące wynikiem rozwoju automatyzacji wspieranej przez AI, którą widać szczególnie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. – W te wakacje po raz pierwszy usłyszałem od firmy, że powodem planowanych zwolnień jest wdrożenie sztucznej inteligencji – mówi Piotr Kuron, przyznając, że wcześniej nie wierzył w jej szybki wpływ na zatrudnienie.
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